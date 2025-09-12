Resultados de la Jornada 8 del Apertura 2025: Se juega el Clásico Nacional
Se juega la Jornada 8 del Apertura 20205 y aquí podrás consultar todos los resultados, donde destaca el Clásico Nacional entre América y Chivas.
Este fin de semana se juega la Jornada 8 del Apertura 2025 en plena mitad de la campaña. Con partidos destacados como el Clásico entre América y Chivas, además del Pachuca contra Cruz Azul, la actividad futbolística promete ser destacada.
Te puede interesar: América vs. Chivas: fecha, horario y dónde ver el Clásico Nacional
Resultados de la Jornada 8 del Apertura 2025
Viernes 12 de septiembre
- 19:00 Necaxa vs FC Juárez
- 21:00 Mazatlán vs Pumas
Sábado 13 de septiembre
- 17:00 Pachuca vs Cruz Azul
- 19:00 Tigres vs. León
- 19:00 Atlas vs. Santos
- 21:00 Toluca vs. Puebla
- 21:15 América vs. Cruz Azul
Domingo 14 de septiembre
- 17:00 Querétaro vs. Monterrey
- 19:00 San Luis vs. Tijuana
Published |Modified