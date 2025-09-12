SI Mexico

Resultados de la Jornada 8 del Apertura 2025: Se juega el Clásico Nacional

Se juega la Jornada 8 del Apertura 20205 y aquí podrás consultar todos los resultados, donde destaca el Clásico Nacional entre América y Chivas.

Redacción SI México

La Liga MX regresa a la actividad.
La Liga MX regresa a la actividad. / Leopoldo Smith/Getty Images

Este fin de semana se juega la Jornada 8 del Apertura 2025 en plena mitad de la campaña. Con partidos destacados como el Clásico entre América y Chivas, además del Pachuca contra Cruz Azul, la actividad futbolística promete ser destacada.

Te puede interesar: América vs. Chivas: fecha, horario y dónde ver el Clásico Nacional

Resultados de la Jornada 8 del Apertura 2025

Viernes 12 de septiembre

  • 19:00 Necaxa vs FC Juárez 
  • 21:00 Mazatlán vs Pumas

Sábado 13 de septiembre

  • 17:00 Pachuca vs Cruz Azul
  • 19:00 Tigres vs. León
  • 19:00 Atlas vs. Santos
  • 21:00 Toluca vs. Puebla 
  • 21:15 América vs. Cruz Azul

Domingo 14 de septiembre

  • 17:00 Querétaro vs. Monterrey
  • 19:00 San Luis vs. Tijuana
Published |Modified
Redacción SI México
REDACCIÓN SI MÉXICO

Home/Liga MX