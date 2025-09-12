Resultados de la Jornada 8 del Apertura 2025: Se juega el Clásico Nacional

¡Solo para conocedores! 🧐🚨



¿Recuerdan este #GolIcónico? 😱👀



Gran jugada de Javier Aguirre para mandarla a guardar. ¿Están listos para el Clásico Nacional? 🦅🆚🐐 @ClubAmerica | #LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/jkTeJBIyNx