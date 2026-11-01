Chivas vence 4-2 al Atlante, toma el liderato y asegura su lugar en Liguilla
Con un doblete de Santiago Sandoval, el Guadalajara venció 4-2 al Atlante este sábado en el estadio Akron y consiguió dos objetivos en la Jornada 15 del Apertura 2026: tomar el liderato y asegurar su clasificación a la Liguilla del fútbol mexicano.
Las Chivas de Gabriel Milito llegaron a 29 puntos y superaron al América, que quedó con 28 unidades a la espera de su partido ante Toluca. Para los Potros de Miguel Herrera, la derrota significó quedarse sin posibilidades de avanzar, con 14 puntos en la decimosexta posición.
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El Guadalajara comenzó a construir la victoria desde el minuto ocho. Sandoval apareció con un disparo cruzado y a quemarropa para abrir el marcador y encaminar una noche en la que terminaría con dos anotaciones.
La ventaja rojiblanca creció al 36, cuando el defensa ecuatoriano Diogo Bagüí marcó en propia puerta. Con el 2-0, las Chivas llegaron al descanso con una diferencia que ampliarían en la segunda mitad.
Sandoval volvió a hacerse presente al 52. Esta vez, el remate fue de cabeza para colocar el 3-0 y completar su doblete, con el que dejó al Guadalajara cada vez más cerca del triunfo y la clasificación.
El Atlante descontó al minuto 60 por conducto del argentino Martín Sarrafiore, pero la respuesta local llegó apenas cuatro minutos después. Efraín Álvarez resolvió una jugada individual y firmó el 4-1, que devolvió a las Chivas la ventaja de tres goles.
Los Potros todavía encontraron una segunda anotación. Al 83, el ecuatoriano Jhojan Julio convirtió un penal para establecer el 4-2 definitivo, aunque el descuento no cambió el desenlace.
El Guadalajara cerró la jornada en el Akron con el boleto a la fase final y el liderato en sus manos, pendiente de lo que hiciera el América frente al Toluca. El Atlante, en cambio, se quedó sin opciones de continuar en la pelea.
Periodista deportivo con 26 años de experiencia. Especialista en dirección editorial y estrategia digital