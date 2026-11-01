Chivas vence 4-2 al Atlante, toma el liderato y asegura su lugar en Liguilla

Con un doblete de Santiago Sandoval, el Guadalajara venció 4-2 al Atlante este sábado en el estadio Akron y consiguió dos objetivos en la Jornada 15 del Apertura 2026: tomar el liderato y asegurar su clasificación a la Liguilla del fútbol mexicano.

Las Chivas de Gabriel Milito llegaron a 29 puntos y superaron al América, que quedó con 28 unidades a la espera de su partido ante Toluca. Para los Potros de Miguel Herrera, la derrota significó quedarse sin posibilidades de avanzar, con 14 puntos en la decimosexta posición.

El Guadalajara comenzó a construir la victoria desde el minuto ocho. Sandoval apareció con un disparo cruzado y a quemarropa para abrir el marcador y encaminar una noche en la que terminaría con dos anotaciones.

La ventaja rojiblanca creció al 36, cuando el defensa ecuatoriano Diogo Bagüí marcó en propia puerta. Con el 2-0, las Chivas llegaron al descanso con una diferencia que ampliarían en la segunda mitad.

Sandoval volvió a hacerse presente al 52. Esta vez, el remate fue de cabeza para colocar el 3-0 y completar su doblete, con el que dejó al Guadalajara cada vez más cerca del triunfo y la clasificación.

El Atlante descontó al minuto 60 por conducto del argentino Martín Sarrafiore, pero la respuesta local llegó apenas cuatro minutos después. Efraín Álvarez resolvió una jugada individual y firmó el 4-1, que devolvió a las Chivas la ventaja de tres goles.

Los Potros todavía encontraron una segunda anotación. Al 83, el ecuatoriano Jhojan Julio convirtió un penal para establecer el 4-2 definitivo, aunque el descuento no cambió el desenlace.

El Guadalajara cerró la jornada en el Akron con el boleto a la fase final y el liderato en sus manos, pendiente de lo que hiciera el América frente al Toluca. El Atlante, en cambio, se quedó sin opciones de continuar en la pelea.

