En un partidazo de ida y vuelta que estuvo para cualquiera, Chivas, frente a su gente, sacó la casta y por la mínima diferencia de 1-0 venció a Cruz Azul para quitarle el liderato en la última fecha del torneo regular. Ahora, entrará a la Liguilla en la posición de honor.

Este juego de la Jornada 17 se llevó a cabo en el Estadio Akron este domingo 22 de noviembre. La Máquina llegaba a este encuentro como primer lugar de la fase regular con 32 puntos, pero el Rebaño, con 30 unidades en el tercer sitio, solo necesitaba de una victoria para superarlo en la tabla.

El partido comenzó parejo, pero al minuto 20 Chivas tuvo la fortuna de su lado cuando un despeje cementero terminó en un rebote que le cayó en la banda a Richard Ledezma, quien metió un centro al segundo poste para que Efraín Álvarez impactara la esférica con una volea que, tras picar en el suelo, se elevó de nuevo y se incrustó en las redes para provocar el festejo del 1-0 tapatío.

Con el tanto, el cuadro local se motivó y fue en búsqueda del segundo, con reiteradas llegadas que, de no ser por el portero Andrés Gudiño, hubieran incrementado el marcador.

Aun así, pasada la media hora de juego, Cruz Azul logró reponerse para ahora ser quien se presentaba de cara al arco. Primero, con una descolgada y un disparo de Gabriel “Toro” Fernández que se fue apenas por un costado del poste derecho; luego, con un cañonazo de larga distancia de Omar Campos que, con un desvío en la trayectoria, parecía complicarse, pero Raúl “Tala” Rangel sacó sus reflejos para evitar lo que parecía el empate.

Previo al descanso, Chivas recuperó el control y tuvo un mano a mano con Bryan “Cotorro” González que no pudo concretar ante una gran salida de Gudiño. Después, en un centro al área, Alan Mozo trató de despejar de cabeza, pero por poco anota un autogol, ya que su intento pegó en el travesaño, acción que provocó un susto en la defensa celeste.

Rotondi se perdió el gol del empate y el liderato de Cruz Azul

Para la segunda mitad, la Máquina, a sabiendas de que un solo gol le daba la igualada y la cima, se volcó al frente. Fue así que al 50’ se quedó muy cerca de lograr su objetivo; sin embargo, Rodolfo Rotondi, tras recibir un balón en diagonal que lo dejaba solo frente a la puerta y sin portero, disparó por arriba, una acción inexplicable que le terminó costando a los celestes la punta del campeonato.

Chivas contó con un intento de Efraín Álvarez, que quería su doblete con un disparo cruzado al poste izquierdo, aunque Gudiño apareció de nuevo. Pese a ello, Cruz Azul tenía ya la iniciativa y volvió al ataque con varias aproximaciones que provocaban la angustia de los rojiblancos.

Agustín Palavecino entró por la derecha del área y con un disparo reventó el poste. Luego, Christian Ebere probó suerte de larga distancia con un tiro que sacó Rangel. Fue ahí cuando Gabriel Milito hizo ajustes y les dio entrada a elementos en defensa como Luis Rey y Miguel Gómez, con lo que logró bajarle la intensidad a los azules.

Incluso, ya sobre el final, los rojiblancos estuvieron a nada de sentenciar el encuentro, pero Gudiño, que fue figura, realizó una última doble atajada con dos achiques a los remates de Ángel Sepúlveda y Omar Govea. Aun así, Chivas se llevó la victoria por la mínima diferencia, suficiente para afianzarse en el liderato con 33 unidades.

Ahora, el Rebaño se medirá al Pachuca en los cuartos de final de la Liguilla, en una eliminatoria a ida y vuelta con fechas y horarios por definir. Cruz Azul, en tanto, cayó a la segunda plaza con 32 puntos y le tocará enfrentar al León en la primera ronda de la fiesta grande.