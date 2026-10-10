Chivas vs Atlas: Un Clásico Tapatío y un duelo de canteras con realidades opuestas

Este sábado 10 de octubre, el Estadio Jalisco será el epicentro que divida a Guadalajara con el duelo entre Atlas y Chivas por la jornada 11 de la Liga MX. Pero, más allá del Clásico Tapatío, este juego pone frente a frente dos proyectos formadores que atraviesan realidades distintas.

Por un lado está el conjunto Rojinegro, que históricamente se había consolidado como una de las canteras más fructíferas del país. De su academia surgieron grandes figuras nacionales como Rafa Márquez, José de Jesús Corona o Pavel Pardo. Incluso, en su momento Chivas captó al talento surgido por parte de La Academia, fichando a Oswaldo Sánchez o Antonio “Pollo” Briseño. Sin embargo, en los últimos años, su escuela batalla para sacar a nuevas estrellas que los represente.

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En tanto, Chivas ya tomó ese rol como el nuevo semillero mexicano. Y es que, tras apostar por las fuerzas básicas y recuperar en 2020 al Tapatío como una franquicia en la Liga de Expansión para potenciar a sus juveniles, los resultados ya se muestran. No solo se observa en su equipo, que hoy marcha tercero general con una base de 7 canteranos en su plantel, sino también a nivel internacional logrando que en la sub-20 convocaran a siete de sus jóvenes en aquella selección que ganó el Premundial de Concacaf 2026 y que clasificó a Juegos Olímpicos de 2028.

Chivas, con juveniles y una proyección a futuro

De estos 7 canteranos que hoy integran el primer equipo Rojiblanco, destaca la juventud presente, ya que sumando su edades da un promedio de 23 años y tres meses. Además, el equipo cuenta con tres elementos que son menores de 20 años, entre ellos, la dupla de Santiago Sandoval y Hugo Camberos, además del guardameta suplente Juan Liceaga.

* Raúl Rangel (Portero) – 26 años

* Juan Liceaga (Portero) – 19 años

* Diego Campillo (Defensa) – 24 años

* Miguel Gómez (Mediocampista) – 24 años

* Fernando González (Mediocampista) – 32 años

* Santiago Sandoval (Mediocampista) – 19 años

Hugo Camberos (Delantero) – 19 años

Atlas, un equipo con canteranos que superan los 30 años

Atlas, si bien tiene 8 canteranos en su equipo, uno más que el Rebaño, su promedio de edad cuenta otra historia. Al sacar la media de los jugadores surgidos de su Academia, da un resultado 26 años y 6 meses, superando por tres años a la estadística del Rojiblanco. Además, a diferencia de su clásico rival, Atlas no tiene juveniles menores de 20 años en el primer equipo. Incluso, por el contrario, cuenta con dos canteranos treintañeros, Alfonso “Ponchito” González de 32 años y Gaddi Aguirre de 30 años.

Esto deja en evidencia que los nuevos talentos que vienen desde abajo no han logrado afianzarse en el primer equipo del Atlas. Además, refleja la postura reciente de los Zorros, de reforzarse con gente de fuera, llenando hasta el límite sus nueve cupos de futbolistas No Formados en México (NFM). Y si bien esta idea deja de lado su identidad formadora, también le ha dejado frutos como el histórico bicampeonato del Apertura 2021 y Clausura 2022, que acabó con la sequía de 70 años.

* Antonio Sánchez (Portero) – 26 años

* Gaddi Aguirre (Defensa) – 30 años

* Paulo Ramírez (Defensa) – 23 años

* Rivaldo Lozano (Defensa) – 28 años

* Edgar Zaldívar (Mediocampista) – 29 años

* Sergio Hernández (Mediocampista) – 22 años

* Víctor Ríos (Mediocampista) – 22 años

Alfonso “Ponchito” González (Mediocampista) – 32 años

¿Cuándo y dónde será el Clásico Tapatío?

El partido se disputará este sábado 10 de octubre, a las 19:00 horas, desde el Estadio Jalisco. El duelo será parte de la fecha 11 del actual Apertura 2026.

Mientras Chivas llegará al partido tercero con 18 puntos, en busca de pegarse a los líderes, Toluca y América. En tanto, el Atlas aparece al acecho, ya que, con 17 unidades en la sexta posición, se encuentra a un solo triunfo de superar a su rival regional en la tabla general y pelear por la parte alta de la clasificación en la recta final de la fase regular.