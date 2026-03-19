Chivas vuelve a la cima del Clausura 2026; 'Hormiga' González sigue de goleador
Con Armando 'La Hormiga' González en plan goleador, las Chivas recuperaron el liderato del Clausura 2026 al golear 5-0 al León en partido pendiente de la novena jornada jugado en el estadio Akron.
Con su novena victoria en el campeonato, las Chivas de Gabriel Milito llegaron a 27 puntos y bajaron al segundo puesto al Cruz Azul, que tiene 26 unidades. Por su parte, 'La Hormiga' llegó a 9 tantos y se pone a uno del líder goleador Joao Pedro.
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Además, Guadalajara igualó al Cruz Azul como el mejor ataque con 22 goles a favor.
Por su lado, el León sufrió su séptima derrota -tercera consecutiva- y se quedó con 10 unidades en el decimosexto lugar.
La Fiera se presentó con entrenador interino Alejandro Corona, luego de que el fin de semana Ignacio Ambriz renunciara a la dirección técnica por la crisis de resultados.
Brian Gutiérrez a los 36 minutos anotó el 1-0 con un disparo desde la media luna. Santiago Sandoval (46') aumentó con un toque de zurda con curva hacia el ángulo superior izquierdo.
Armando González firmó el 3-0 (66', de penal) y llegó a nueve goles para seguir como segundo en la tabla de goleo individual, que lidera con 10 el brasileño João Pedro, del Atlético San Luis.
El 4-0 fue obra de Ángel Sepúlveda (90') con un remate frente al arco y Hugo Camberos cerró la cuenta a los 90+9 minutos.
Este partido debió jugarse el martes 3 de marzo y fue reprogramado debido a que el estadio Akron ese día albergó un partido de leyendas de los clubes Real Madrid y Barcelona.
En el torneo queda un partido pendiente: Querétaro (17º) contra Juárez (13º) en el estadio La Corregidora, en Querétaro, correspondiente a la séptima jornada.
Este juego originalmente estaba programado para el 22 de febrero y fue postergado -con fecha aún por definir- como precaución ante la ola de violencia que estalló en México ese día tras el operativo militar en el que fue abatido el narcotraficante Nemesio Osegura, alias El Mencho.
El torneo mexicano se reanudará el viernes con la duodécima fecha. AFP