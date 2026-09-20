Cinco claves del América 2-2 Chivas: Borja cambió el Clásico Nacional en ocho minutos
El América llevaba más de una hora sin inquietar a Raúl Rangel, portero de Chivas, cuando el entrenador Guillermo Almada tomó la decisión más extraña de la noche: quitar al jugador encargado de crear futbol.
Las Águilas perdían 0-2 ante las Chivas y al 66 sacó a Raphael Veiga, el creativo, para meter a Miguel Borja y apostar por dos centros delanteros junto a Henry Martín.
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La apuesta le funcionó al estratega uruguayo: el Clásico Nacional terminó 2-2 ante la mejor entrada del Estadio Banorte desde el Mundial.
¿Para qué le sirvió al América el 56 por ciento del balón?
La primera parte explicó por qué la posesión puede servir de poco sin profundidad.
El América se fue al descanso con un remate a portería y 0.09 goles esperados.
Las Chivas, en cambio, con el 44 por ciento de la posesión de la pelota, realizaron cinco disparos a puerta y llegaron a 0.60 xG: casi siete veces el peligro local.
La estadística fue capitalizada por el Guadalajara cuando Bryan González cabeceó un centro de Omar Govea para el 0-1 al 32 y al 45+2, con un autogol de Miguel Vázquez provocado por un remate de Ricardo Marín. Chivas tuvo menos la pelota, pero hizo mucho más con ella.
El minuto 66, cuando el América se quedó sin enganche
La reacción no empezó con Borja. Al 52, Almada mandó a Óscar Perea por Alejandro Zendejas y a Érick Sánchez por Alan Cervantes.
Sacar a Zendejas, el 10 y uno de los que fabrican el juego, con el marcador 0-2 parecía renunciar a la única vía por la que el América había intentado llegar. El equipo mejoró la circulación de balón, pero siguió lejos del área de Rangel.
La ruptura llegó 14 minutos después. Borja sustituyó a Veiga, no a Henry: Almada se quedó sin sus dos creadores en el mismo partido y terminó con dos nueves.
El costo era evidente (ninguna creación entre líneas), y a cambio obligaba a las Chivas a defender con dos referencias dentro y alrededor del área.
Cinco minutos después de entrar, Borja hizo lo que el América no había conseguido en una hora. Brian Rodríguez puso el balón al área y el colombiano resolvió de chilena al 71, frente a una tribuna que llevaba buena parte de la noche escuchando los gritos visitantes.
Al 74 apareció otra vez. Henry recibió dentro del área, aguantó de espaldas, una de las acciones que mejor ejecuta, y descargó en corto para que Borja definiera de derecha. Fueron sus goles dos y tres con el América: el primero lo había marcado una semana antes, en su debut ante el Cruz Azul.
De hecho, el empate confirmó por qué Almada conservó al capitán. Henry no compitió con Borja por el mismo espacio, sino que funcionó como apoyo para que el recién llegado fuera quien atacara la portería.
El poste de Sandoval, dos minutos después del 2-2
El empate pudo durar menos de lo que tardó en construirse.
Al 76, Santiago Sandoval recibió de Luis Romo y estrelló un disparo en el poste. Guadalajara estuvo a centímetros de recuperar la ventaja que había perdido en tres minutos.
Después sí llegó el tramo de presión americanista: Perea remató al 78, Henry encontró otra al 84 y Brian Rodríguez insistió desde fuera.
Aun así, el América cerró en 0.85 xG y las Chivas en 0.89; el equipo que estuvo más cerca de ganar al final fue el mismo que había mandado toda la noche.
Lo que el empate frenó y lo que no
Las Chivas llegaron en busca de su tercera victoria consecutiva sobre el América, algo que no logran desde 2009.
El punto detuvo esa racha y dejó a Guadalajara segundo con 18 unidades en nueve partidos; el América quedó tercero con 17 en ocho, con un juego pendiente respecto a su rival.
Sin embargo, el empate tampoco terminó con el bache local.
Son ya cuatro partidos sin ganar: el 2-2 con Monterrey y la eliminación por penales en la semifinal de Leagues Cup, el 1-0 ante León por el tercer lugar, el 4-3 contra Cruz Azul y este Clásico.
Contra los cementeros remontó desde 4-0; contra las Chivas, desde 0-2. Ha encontrado respuestas cuando el partido parece perdido, pero lleva dos semanas necesitando encontrarlas.
72,900 en un estadio que volvió a llenarse
La cifra anunciada en el inmueble fue la mejor entrada del Apertura 2026 y la mayor convocatoria del Banorte desde el Mundial.
El estadio recuperó el lleno en la noche en que el equipo jugó su peor primera hora del torneo.
El cambio del 66 nació de la urgencia: dos goles abajo y sin una sola llegada clara.
Almada encontró ahí un América distinto, sin ninguno de sus dos creadores en la cancha y construido alrededor de dos nueves. Todavía no es un plan, y tiene un partido pendiente para decidir si lo convierte en uno.