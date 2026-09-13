Cruz Azul aplasta, sufre y sobrevive ante el América y le quita el invicto
El Cruz Azul encontró al América en su primera gran prueba del Apertura 2026 y lo llevó hasta un escenario que parecía imposible de remontar: ganaba 4-1 al minuto 72 en el Estadio Azteca.
Lo que parecía una goleada se convirtió en un triunfo de 4-3 en un partido de la Jornada 8 que la Máquina tuvo que defender hasta la última jugada.
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En su primera titularidad después de que se frustró su fichaje al Mónaco, Érik Lira abrió el marcador al minuto 19 tras recibir de José Paradela y definir a la escuadra. El estadio respondió como si también celebrara el regreso definitivo de su capitán.
Detrás de una de las porterías aparecieron fuegos artificiales con cada gol celeste, pese a que horas antes se había activado la Fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México.
El América perdió a Dagoberto Espinoza por lesión al 29 y seis minutos después recibió el segundo. Paradela aprovechó una acción posterior a un tiro de esquina para ampliar la diferencia. La Máquina pudo marcar otro desde el punto penal, pero Rodolfo Cota detuvo el cobro de Nicolás Ibáñez al 43.
La falla apenas retrasó el tercero. Jesús Orozco convirtió antes del descanso y la primera parte todavía terminó con una bronca que dejó cuatro amonestados: Orozco, Ibáñez, Raphael Veiga y Alan Cervantes.
Guillermo Almada modificó al América desde el descanso con los ingresos de Álex Zendejas e Ícaro. Brian Rodríguez descontó de tiro libre al 52, pero la reacción se frenó cuando Gabriel Fernández marcó el 4-1 al 72 tras una asistencia de Lira, quien terminó la noche con gol y pase para anotación.
El partido volvió a cambiar en el último minuto. Óscar Perea puso el 4-2 con un disparo desde fuera del área y, segundos después, Miguel Borja marcó en su debut con el América. El colombiano había ingresado por Henry Martín y definió a la escuadra para dejar a las Águilas a un gol del empate.
Kevin Álvarez todavía tuvo la última al 90+5, pero su disparo se marchó desviado. El Cruz Azul pasó de construir una goleada a defender una victoria mínima.
La Máquina llegó a 15 puntos y quedó tercera de manera provisional en el Apertura 2026. El América perdió el invicto y se mantuvo con 16, después de que su primer examen de mayor exigencia también mostró por primera vez hasta dónde podía ser vulnerable.