Clásica goleada: La diferencia de goles entre América y Chivas en los últimos torneos
América y Chivas se enfrentarán este sábado en una nueva edición del Clásico Nacional. Más allá de los recientes títulos de las Águilas, que han provocado en la afición una percepción de superioridad, las estadísticas frente a la portería marcan una clara diferencia entre las delanteras de ambos equipos.
En los últimos 10 torneos (solo en fase regular), las Águilas han acumulado 304 goles, mientras que las Chivas suman 214. Es decir, en el acumulado de 170 partidos, América supera al Guadalajara por 90 goles.
Te puede interesar: Marco Fabián: 'Chivas debe seguir fiel a su historia'
Hasta el 2017, América y Guadalajara compartían la cima como los máximos ganadores con 12 títulos de Liga, pero el presente le pertenece a los de Coapa… y por goleada.
El historial de los últimos 10 torneos regulares de América y Guadalajara muestra la clara diferencia entre ambos clubes:
- América en 170 partidos: 304 anotaciones
- Guadalajara en 170 partidos: 214 anotaciones
- DIFERENCIA: 90 goles
Noventa a cero: América le lleva a Chivas en goles más de lo que anotó en sus últimos tres campeonatos (91 tantos), sin contar liguillas y finales.
En fase final la diferencia se mantiene, de acuerdo con los registros de la página oficial de la Liga MX, Chivas tiene 25 goles entre repechaje y Play-In, mientras que América acumula 69 anotaciones.
Diferencia de goles entre América y Chivas contando Fase Final
- América: 373 anotaciones
- Chivas: 239 anotaciones
- DIFERENCIA: 134 goles
35 goles de diferencia entre los goleadores: En lo individual, Henry Martín es el goleador de los últimos 10 torneos regulares con América, con 61 anotaciones. Por su parte, en Chivas, Roberto Alvarado es el máximo anotador, con 26 goles convertidos.
Henry brilló más que el rebaño en su mejor torneo
El torneo con la diferencia más amplia fue el Apertura 2022, cuando América marcó 38 goles y Guadalajara apenas consiguió 19.
Ni siquiera en el Clausura 2023, el torneo más productivo para Chivas en los últimos años y en el que alcanzó la Final, logró superar al América en goles. En aquel torneo el Rebaño marcó 28 tantos, mientras que las Águilas hicieron 36. De hecho, en ese mismo torneo Henry Martín se coronó campeón de goleo con 14 anotaciones, la mitad de todos los goles que marcó el Guadalajara.
La amplia diferencia de goles se traduce en éxitos para el América
Las Águilas han clasificado a todas las liguillas de los últimos 10 torneos, llegando a 4 finales y consiguiendo 3 títulos. Por su parte, Chivas solo ha entrado 5 veces a liguilla y lo más lejos que ha llegado fue la final que perdió ante Tigres en el Clausura 2023.
Aunque en un Clásico todo puede pasar, el dominio americanista es evidente. Los Tapatíos tendrán que dejarlo todo en la cancha si quieren acortar distancias con América y luchar por un lugar en la fase final del Apertura 2025.