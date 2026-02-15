Clásico Nacional: Chivas, con la mayor goleada, pero América cerca de su triunfo 100
¿Qué duele más? ¿100 victorias o un 7-0? El Futbol Mexicano tiene muchas rivalidades, pero ninguna alcanza la dimensión simbólica del duelo entre el América y las Chivas. El Clásico Nacional, más allá de dividir estadios y generaciones, ha construido una memoria y, en esa memoria, las goleadas y los goleadores pesan más que cualquier narrativa.
Y es que en los clásicos no basta con ganar, hay que dejar una marca que sobreviva décadas. Entonces toca hablar de la mayor goleada en la historia del enfrentamiento y esta le pertenece a Chivas. El 7-0 de la temporada 1956-57 es el marcador más amplio entre ambos y uno de los resultados más contundentes en la historia del futbol mexicano. Aquel Guadalajara del Campeonísimo convirtió el clásico en una declaración de poder, un marcador que les ha dado parte de su identidad.
En esa era brilló con fuerza Salvador Reyes, máximo goleador histórico del clásico con 13 tantos frente al América. Ese dato lo convierte en el referente estadístico más sólido del enfrentamiento.
Del lado azulcrema, la respuesta histórica también existe, pues América ha tenido ídolos de enorme peso simbólico como Cuauhtémoc Blanco, figuras internacionales como Iván Zamorano o goleadores natos como Salvador Cabañas. En años recientes, la regularidad ha pasado por Henry Martín. Sin embargo, si el parámetro es estrictamente el clásico, el nombre que sobresale es otro.
Luis Roberto Alves 'Zague' es el máximo goleador americanista en el Clásico Nacional con 10 anotaciones ante Chivas. En términos históricos, ningún jugador del América ha marcado más veces en el partido que define la rivalidad.
América también presume su capítulo contundente. El 7-2 de la temporada 1943-44 es su mayor goleada ante Guadalajara. Si el 7-0 es la herida rojiblanca que marcó época, el 7-2 es la respuesta histórica azulcrema en términos ofensivos.
Mayores goleadas en la historia del Clásico Nacional
América goleó a Chivas:
- América 7-2 Chivas – Temporada 1943-44 (Liga MX)
- América 5-2 Chivas – Temporada 1970-71 (Liga MX)
- América 4-0 Chivas – Clausura 2014 (Liga MX)
- América 4-0 Chivas – Apertura 2023 (Liga MX)
Chivas goleó a América:
- Chivas 7-0 América – Temporada 1956-57 (Liga MX) → la mayor goleada entre ambos
- Chivas 6-2 América – Temporada 1948-49 (Liga MX)
- Chivas 5-0 América – Invierno 1996 (Liga MX)
Otras goleadas destacadas (menores pero significativas):
- Chivas 4-1 América – Clausura 2004
- América 4-1 Chivas – Apertura 2011
Los datos que no te puedes perder como fan del América o Chivas
Máximos goleadores históricos del Clásico:
- Salvador Reyes – 13 goles
- Luis Roberto Alves – 10 goles
- José Alves – 9 goles
- Max Prieto – 9 goles
- Víctor Rangel – 9 goles
Estos nombres no siempre encabezan conversaciones contemporáneas, pero sostienen el peso estadístico del clásico.
Por décadas, ¿quién marcó el ritmo?
- Años 40 y 50. Dominio ofensivo rojiblanco, con figuras como Reyes, Prieto y Rangel en una etapa donde Chivas impuso identidad y contundencia.
- Años 60 y 70. América comenzó a equilibrar la narrativa con figuras como José Alves, mientras la rivalidad se consolidó como espectáculo nacional.
- Años 80 y 90. Etapa de protagonismo azulcrema en clásicos, con Zague como referente goleador directo ante Chivas.
- Siglo XXI. Más equilibrio en marcadores amplios, aunque América ha mantenido ventaja en el balance global de victorias.
El cruce fino deja algo claro: la mayor goleada es de Chivas, el máximo goleador histórico del clásico también es rojiblanco, pero el balance total de enfrentamientos favorece al Club América.
En más de 260 partidos oficiales entre Liga y otras competencias, América 99 victorias, por 81 triunfos de Chivas y más de 80 empates. Esa diferencia es la que inclina la balanza histórica. No se trata de un dominio aplastante, pero sí de una constancia competitiva que, con el paso de las décadas, terminó por colocar a los azulcremas arriba en el conteo global.
Para el aficionado americanista, la identidad puede pasar por el carisma de Cuauhtémoc Blanco o la épica internacional de Iván Zamorano; para el rojiblanco, el recuerdo del Campeonísimo y de figuras como Adolfo Bautista sigue intacto. Pero cuando la discusión baja al terreno frío de los datos, los referentes se ordenan distinto y la narrativa se ajusta a las cifras.
América gana en el historial porque ha sido más regular en el largo plazo. Ha sabido capitalizar momentos de transición en Chivas, ha impuesto condiciones en distintas décadas y ha sostenido un promedio de victorias ligeramente superior en todas las competencias. No siempre con goleadas, no siempre con espectáculo, pero sí con puntos y resultados.
El Clásico Nacional es memoria, orgullo y, aunque a veces se niegue, estadística. Por ello, si los goles son el idioma definitivo del futbol, entonces “Chava” Reyes y Zague son los nombres que mejor explican por qué esta rivalidad sigue viva y esto, sí y solo sí, hablamos de puros números.