Con exhibición de "Tecatito" , Rayados supera a Pachuca y regresa a zona de liguilla

Jesús “Tecatito” Corona frotó la lámpara y volvió a deslumbrar con la magia que lo caracterizó durante sus mejores años en Europa. Con una gran exhibición, anotando un gol y colaborando para conseguir el otro, guió al Monterrey para vencer a un Pachuca que reaccionó sobre la hora, pero que no le alcanzó para evitar la caída.



El encuentro se disputó en la cancha del Estadio BBVA. Este cruce resultaba un choque directo de dos equipos que llegaban con la urgencia de sumar de a tres, sabiendo que una victoria los catapultaba a los puestos de fiesta grande.



Te puede interesar: Monterrey derrota a Santos con doblete de Lucas Ocampos en el debut de Matías Almeyda

"Tecatito" lidera el vendaval de Rayados



Desde el comienzo, Jesús Manuel "Tecatito" Corona dejó en claro que quería ser la figura, causando peligro constante y llevando a su equipo al frente. Fue así que, tras una llegada al área, el número 17 de los regiomontanos solo pudo ser detenido con una falta de Pedro Berlanga, provocando el penal.





En la ejecución, Carlos Moreno, guardameta de los Tuzos, apareció para detener el cobro y el posterior contrarremate de Lucas Ocampos; sin embargo, nada pudo hacer ante un tercer intento, ahora de Diego Rossi, quien la mandó a guardar para el 1-0 de la Pandilla.

La ventaja no parecía suficiente y el cuadro local siguió insistiendo por el segundo, controlando la pelota y apostando por la vía directa. Al minuto 16, tras una descolgada, Corona se hizo presente de nueva cuenta al recibir un pase de Ocampos que lo dejó mano a mano frente al arquero. Ante la salida de Moreno, el futbolista de 33 años sorprendió picando la pelota con maestría para marcar un golazo y firmar el 2-0.



El trámite del primer tiempo subió de tono antes del descanso, cuando Ocampos llegó con los tachones por delante sobre Oussama Idrissi. Los hidalguenses protestaban la expulsión, pero al final el silbante César Arturo Ramos determinó que la acción, aunque fue temeraria, solo ameritaba tarjeta amarilla.



Reacción de Pachuca y drama en el cierre del encuentro



Para la segunda parte, el partido parecía controlado para los Rayados. Pachuca no lograba responder e incluso los norteños se quedaron cerca del tercero cuando Ocampos se inventó una jugada individual en el área y sacó una volea que ya se cantaba como gol, pero una barrida oportuna de Eduardo Bauermann salvó a los Tuzos.



Las acciones continuaron bajo ese ritmo durante varios minutos. Sin embargo, cuando el duelo parecía sentenciado, al 75' apareció el gran goleador del Pachuca, Salomón Rondón, para demostrar que aún había partido. El venezolano se levantó en el área y de cabeza remató un centro para vencer a Esteban Andrada, marcando el 2-1 de la Bella Airosa y alcanzando los 13 goles para reafirmase como el máximo romperredes del Apertura 2026.



Con el descuento, Pachuca se motivó y se fue con todo por la igualdad. Monterrey tuvo que replegarse para aguantar los embates. Al 86', el susto mayor llegó para la afición local cuando, tras un recentro de Sergio Barreto y una definición de Christian Rivera, el balón terminó en la red; no obstante, la jugada fue anulada por un fuera de lugar previo, devolviéndole el aliento a los dirigidos por Matías Almeyda. Aun así, los Tuzos siguieron insistiendo con balones al área, y ya sobre el final, Bauermann sacó un remate, pero esta vez las manos de Andrada salvaron el arco albiazul para sellar el 2-1 definitivo.



Con este resultado, Monterrey, que no pisaba zona de clasificación desde la fecha 5, vuelve a meterse a los puestos de liguilla al escalar al octavo lugar con 17 puntos. En tanto, Pachuca se estanca con 13 unidades en el sitio 14 de la tabla general.