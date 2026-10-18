Cruz Azul castiga los errores de Juárez y firma una goleada de 5-0

Cruz Azul saltó a la cancha con un cuadro alternativo y, gracias a estos ajustes, se reencontró con su mejor versión ante los Bravos de Ciudad Juárez. La Máquina aprovechó a un rival en crisis para recuperar la confianza y sellar una goleada 5-0, con la que pudo ser su mejor exhibición en ataque y defensa hasta el momento.

El partido de la jornada 12 del Apertura 2026 se llevó a cabo en el Estadio Azteca. Tras un mes sin ganar y después de conceder nueve goles en los últimos tres partidos, Joel Huiqui modificó su esquema y presentó cinco cambios respecto a la alineación del empate 3-3 contra Pumas.

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Los cambios funcionaron: Cruz Azul no solo dominó desde el inicio, sino que prácticamente empezó ganando desde el vestidor. Apenas al minuto 4, Agustín Palavecino puso un pase bombeado a la espalda de la defensa al que Andrés Montaño se lanzó para darle un punterazo y marcar el 1-0.

Los azules, inspirados, atacaban una y otra vez el área rival, por lo que solo era cuestión de tiempo que llegara el segundo. Fue así como, al 23’, Alan Mozo puso un centro raso en diagonal para que Carlos “Charly” Rodríguez empalmara la pelota y, con una definición de primer toque, la mandara a guardar para el 2-0.

El control de la Máquina era claro; aun así, antes del descanso, la defensa celeste dejó un resquicio que le provocó un susto al equipo. Bravos buscó emular el primer tanto recibido y lanzó un pase por arriba para que Óscar Estupiñán buscara un remate acrobático con la punta del pie.

La pelota superó al arquero Andrés Gudiño, pero el poste terminó salvando a los dirigidos por Huiqui. Al final, el gol no concretado pasó a ser en contra, ya que apenas unos instantes después, Omar Campos recibió un balón al hueco para quedar mano a mano con Sebastián Jurado, a quien venció para el 3-0 en el tiempo agregado de la primera mitad.

Entre errores rivales y genialidades, Cruz Azul aplastó a Bravos

La segunda mitad continuó con la misma dinámica, con Cruz Azul como el único equipo que buscaba atacar. Los Bravos, en tanto, seguían perdidos. Tras un error en la salida de Denzel García, Palavecino robó la pelota, entró al área y convirtió el 4-0 al minuto 55.

No fue hasta el minuto 70 cuando los fronterizos encontraron una nueva oportunidad en ataque, con un disparo de larga distancia de Madson de Souza. Pero Gudiño, que había tenido poca actividad, demostró que nunca dejó de estar atento y, con una atajada en el ángulo, mantuvo el cero en su arco.

El juego todavía tendría una última emoción. Al minuto 75, el juvenil Rogelio González, quien había entrado de cambio, sorprendió a propios y extraños cuando se quitó a dos rivales y, con un disparo de larga distancia, anotó un golazo para sellar la manita y el resultado final de 5-0.

De esta manera, después de tres fechas de liga y cinco partidos sin ganar, contando todas las competiciones y los amistosos, Cruz Azul vuelve al sendero del triunfo con una goleada que lo deja con 20 puntos en el quinto sitio. Ahora, el próximo miércoles 21 de octubre visitará al Pachuca en punto de las 21:00 horas. En tanto, Bravos, que se hunde en el último lugar con cuatro unidades, recibirá al Atlante el martes 20 a las 19:00 horas.