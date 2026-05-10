Cruz Azul elimina al Atlas y avanza a semifinales del Clausura 2026 con Huiqui invicto
El Cruz Azul confirmó su lugar en las semifinales del Clausura 2026 tras vencer por 1-0 al Atlas en el partido de vuelta de los cuartos de final y cerrar la serie con un 4-2 global, luego del 3-2 conseguido en la ida.
La Máquina alcanzó así su quinta semifinal consecutiva y mantuvo el paso perfecto de Joel Huiqui como entrenador interino. El exdefensor suma tres victorias desde que tomó al equipo en la última jornada de la fase regular, al relevar a Nicolás Larcamón.
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José Paradela firmó el único gol de la noche y volvió a ser el hombre que marcó diferencia en el momento decisivo para un Cruz Azul.
El equipo celeste avisó desde el inicio. Al 14’, Omar Campos encontró espacio por la izquierda y sacó un disparo que obligó a Camilo Vargas a intervenir. Apenas un minuto después, Carlos Rotondi volvió a exigir al arquero colombiano, que respondió otra vez para mantener el empate.
Atlas intentó reaccionar más por intensidad que por buen futbol. Manuel Capasso, al 21’, y Paul Ramírez, al 26’, probaron desde media distancia, aunque ambos remates salieron desviados y sin complicar a Kevin Mier.
Cuando los rojinegros atravesaban su mejor momento, Cruz Azul encontró el golpe que terminó por inclinar la eliminatoria. Todo comenzó con un saque largo de Kevin Mier que encontró a José Paradela. El argentino ganó la espalda de su marcador, dejó atrás a un defensor dentro del área y definió de zurda, entre dos rivales, para marcar el 1-0 al 32 y ampliar la ventaja celeste a 4-2 en el global.
La segunda parte arrancó con el mismo guion. Cruz Azul se instaló en campo rival y volvió a buscar el arco de Vargas. Paradela apareció otra vez al 46 con un zurdazo desde fuera del área, pero el portero colombiano reaccionó para evitar el segundo.
Atlas respondió de inmediato. Al 50’, los Zorros generaron su llegada más peligrosa de toda la vuelta con un disparo que se estrelló en el travesaño.
Los Rojinegros volvieron a quedarse cerca al 65, cuando Jorge Rodríguez sacó un remate que obligó a Kevin Mier a exigirse; el guardameta colombiano se lanzó para desviar el balón y mantener intacta la ventaja celeste.
A pesar de la insistencia del Atlas, el marcador ya no se movió. Cruz Azul controló el cierre del encuentro, selló su pase a las semifinales y confirmó el impulso que ha encontrado desde la llegada de Huiqui al banquillo.