Cruz Azul es el equipo del año, pero Chivas y Toluca reinan en el Balón de Oro 2025-26
La Liga MX reconoció a lo más destacado de la temporada con la gala del Balón de Oro 2025-26. Cruz Azul fue nombrado el equipo del año; sin embargo, no fue el más premiado. Además, descubre la figura que sorprendió con el galardón al mejor futbolista del campeonato.
La premiación se llevó a cabo este sábado 25 de julio, como parte de las actividades posteriores al Campeón de Campeones, evento que marca el cierre formal del año futbolístico.
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Entre las categorías disputadas se encontraban desde el mejor futbolista de la campaña y los mejores jugadores posición por posición hasta el entrenador más destacado. Asimismo, se entregaron distinciones especiales al gol más espectacular y al novato del año.
Para la elección de los ganadores se utilizó un sistema que tomó en cuenta la elección emitida por un comité especializado de la Liga MX, así como la participación del público mediante votaciones en las plataformas de TUDN.
Los ganadores de la rama varonil
- Equipo de la Temporada: Cruz Azul
- Jugador de la Temporada de la Liga MX: Joao Pedro (Atlético de San Luis)
- Goleador de la Temporada: Joao Pedro (Atlético de San Luis) | 26 goles en el año
- Mejor Gol de la Temporada: Efraín Álvarez (Chivas) vs. Tijuana | 22 de agosto de 2025
- Novato del Año: Brian Gutiérrez (Chivas)
- Mejor Entrenador de la Liga MX: Antonio Mohamed (Toluca)
- Portero del Año: Nahuel Guzmán (Tigres)
- Defensa Central del Año: Érik Lira (Cruz Azul)
- Defensa Lateral del Año: Bryan González (Chivas)
- Medio Defensivo del Año: Marcel Ruiz (Toluca)
- Mediocampista Ofensivo del Año: Nicolás Castro (Toluca)
- Mejor Delantero del Año: Joao Pedro (Atlético de San Luis)
Cruz Azul, actual campeón del Clausura 2026 y del Campeón de Campeones, fue reconocido por su constancia como el Equipo de la Temporada. Sin embargo, no fue la institución que más estatuillas acumuló.
Dicho honor se lo llevó Chivas, escuadra que sumó tres distinciones individuales gracias a Efraín Álvarez, Brian Gutiérrez y Bryan González. El Rebaño compartió la cima de galardones con Toluca, club que también sumó tres premios de la mano de Marcel Ruiz, Nicolás Castro y su director técnico, Antonio Mohamed.
Además, destacó el caso de Joao Pedro, quien en solitario cosechó todos los trofeos del Atlético de San Luis. El brasileño fue el jugador con más distinciones, al ganar los premios a Mejor Jugador de la Temporada, Máximo Goleador y Mejor Delantero.
Las ganadoras de la rama femenil
Del mismo modo, se hizo entrega de las estatuillas a lo más destacado de la Liga MX Femenil. En esta categoría, América y Pachuca se consolidaron como las escuadras más dominantes al sumar dos reconocimientos individuales cada una:
- Jugadora del Año de la Liga MX Femenil: Irene Guerrero (América Femenil)
- Goleadora de la Temporada de la Liga MX Femenil: Charlyn Corral (Pachuca)
- Mejor Entrenador de la Liga MX Femenil: Ángel Villacampa (América Femenil)
- Portera del Año: Esthefanny Barrera (Pachuca)