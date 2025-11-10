Cruz Azul Femenil hace historia
Por primera vez en la historia Cruz Azul femenil avanzó a las Semifinales de la Liga MX Femenil, donde buscará un boleto a la Final del Apertura 2025 en la serie frente a Tigres. Cruz Azul firmó su mejor torneo en 8 años desde la creación de la Liga y es la sorpresa de la Liguilla al estar entre los cuatro mejores equipos que buscan el título.
Aerial Chavarín: la goleadora
Con rapidez se ha convertido en la máxima goleadora de Cruz Azul. No necesitó mucho tiempo para hacerse sentir en el área rival: 34 anotaciones en dos torneos. Un récord a ritmo de leyenda. Su talento en la delantera la catapultó como la segunda mejor goleadora del Apertura 2025, solo a cuatro goles de Charlyn Corral. Aerial anotó en los dos partidos de Cuartos de Final en la serie contra Pachuca, en la Vuelta se sumó a la goleada 5-0 ante las actuales campeonas y firmó la histórica victoria.
Mafer Pons: lideresa del equipo
Mafer Pons, primera directora deportiva de Cruz Azul Femenil, ha sido una figura clave en el desarrollo y consolidación del equipo. Su liderazgo se distingue por un conocimiento profundo de todas las áreas que conforman la estructura del club, desde la detección de talento en visorias hasta el análisis y armado de planteles competitivos. Además, ha demostrado una gran capacidad para gestionar la logística y coordinación del equipo.
Cruz Azul vuelve a la Liguilla en su mejor versión
Cruz Azul regresa a una Liguilla después tres años. La última vez lo hizo en el Apertura 2022, cuando clasificó con 25 puntos en la octava posición, aunque las celestes fueron eliminadas ante Chivas en Cuartos de final. Su primera participación en una Liguilla fue en el Apertura 2021, también en octavo lugar, con 24 puntos. Para este Apertura 2025, las celestes llegan en su mejor posición histórica y con la mayor cantidad de unidades conseguidas: séptimas con 28 puntos. Además, cuentan con Aerial Chavarin, la segunda máxima goleadora del torneo, con 18 tantos anotados.
Código ético azul
Este código busca reforzar los protocolos de prevención, atención y seguimiento en casos de acoso, promoviendo un entorno seguro y digno para todas las jugadoras que forman parte del club. A través de la capacitación constante y la implementación de medidas claras, se fomenta una cultura de responsabilidad y empatía que prioriza el bienestar, la confianza y el profesionalismo en cada ámbito de la institución.
Conservaron a jugadoras del torneo pasado
Para la nueva temporada, Cruz Azul Femenil mantuvo la base del torneo pasado, conservando a jugadoras clave que han aportado estabilidad y continuidad al proyecto. El plantel busca dar un paso adelante en su rendimiento, aprovechando el entendimiento dentro del grupo para alcanzar mejores resultados en la competencia.