Cruz Azul, quien más gastó en los últimos cinco años y solo levantó un título
En los últimos 10 torneos de la Liga MX no existe otro equipo que más haya gastado en fichajes que el Cruz Azul, según los datos del sitio especializado Transfermakt, sin embargo los 131.59 millones de euros invertidos se tradujeron solo en un título: la Copa de Campeones de la Concacaf de 2025.
El recuento comienza en el torneo siguiente al que fueron campeones de Liga MX por última vez, cuando en el Guardianes 2021, cuando rompieron una racha de más de 23 años sin alzar una copa del torneo local.
Desde ese momento, por la “La Máquina” han pasado nueve entrenadores, cuatro directores deportivos y 74 nuevos futbolistas, que solo han dejado un campeonato en las vitrinas.
Junto con ello, en la Liga MX apenas llegaron a una final, la del Clausura 2024, que perdieron ante el América, y tres semifinales.
Pero no solo es el club que más gasta, sino el que peor balance tiene ya que mientras que pagó 131.59 mde, apenas ingresó 61.19, para un saldo negativo de -70.4.
El club celeste se financia principalmente con los recursos de la empresa a la que pertenece, Cooperativa La Cruz Azul, una de las cementeras más importantes de México, con plantas en distintos estados del país y una importante presencia en el mercado nacional.
Genera millones de dólares al año, algunos de los cuales nutren al club, sin embargo también se mantiene en constantes disputas políticas y luchas por el control interno que suelen dañar al cuadro, con cambios abruptos y pocos proyectos.
La inestabilidad se traduce en retrasos en fichajes, salidas prematuras de entrenadores y planteles armados sin una visión de largo plazo. Después del título de 2021, el preparador que los hizo campeones, Juan Reynoso, apenas duró un año más, tras la salida de Álvaro Dávila, el director deportivo con el que obtuvo el campeonato.
Estas decisiones fueron obra de Víctor Velázquez, presidente del club y la Cooperativa desde 2020, y quien sustituyó en el cargo a Billy Álvarez, quien permaneció 32 años en ella, pero fue encarcelado por delitos graves, entre ellos delincuencia organizada, lavado de dinero, administración fraudulenta y desvío de recursos.
Velázquez rompió la sequía de títulos, pero también es quien encabeza este gasto acelerado del Cruz Azul, que las últimas cinco temporadas ha cerrado seis de su 10 fichajes más caros de su historia.
“Todos en la Cooperativa trabajamos para tener un equipo competitivo, sabemos perfecto lo que se invierte y lo que queremos para el club. Sería loco pensar que con jugadores que cuestan menos de dos millones de dólares vamos a tener al equipo en los primeros lugares”, señaló Velázquez, sobre la política de fichajes que reina en la institución.
Cruz Azul, con una inversión superior al América y los “millonarios norteños”
Los millones que gastó el club de la Cooperativa fueron superiores a los de otros peces gordos que tiene como administradores a grandes compañías y empresarios: El América, propiedad de Emilio Azcárraga Jean, jerarca de Televisa, 109.72 mde gastó en el mismo período, el segundo desembolso más alto.
Para las Águilas, esa inversión fue más redituable ya que hizo historia al convertirse en el primer tricampeón en la historia de los torneos cortos del futbol mexicano.
En el tercer lugar aparece el Toluca, con 103.88 mde, y también, los millones se transformaron en títulos ya que obtuvieron un bicampeonato y quebraron una racha de más de 15 años sin ser campeón.
Los Diablos Rojos le pertenecen al empresario Valentín Diez Morodo, quien tiene inversiones en la gigante cervecera mundial AB Invev, Kimberly Clark, entre otras trasnacionales.
En cuarto y quinto lugar aparecen los regios, los clubes que “en teoría” tienen más dinero. Tigres es el cuarto, con 94.49 mde y en ese tiempo sumó el título del Clausura 2023. Los felinos son administrados por Cemex, de las cementeras más importantes del mundo.
El Monterrey es quinto, con 87.33 y al igual que “La Máquina”, no sumó trofeos en México. Los Rayados pertenecen a Femsa, dueña de las tiendas Oxxo.
Para el Cruz Azul los últimos 10 torneos le dejaron un balance crudo: mucho gasto, pero poca gloria.
Los cinco fichajes más caros del Cruz Azul en los últimos cinco años
- Jesús Orozco Chiquete: 10.7 mde
- José Paradela: 10.2 mde
- Gerogious Giakoumakis: 9.3 mde
- Gabriel Fernández: 8.9 mde
- Mateusz Bogusz: 8.5 mde
Fuente: Transfermarkt