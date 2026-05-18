Cruz Azul revivió con Joel Huiqui: de una crisis con Larcamón a pelear por la décima
Hace menos de un mes, el Cruz Azul parecía encaminado a otra temporada de frustración. El equipo había perdido el liderato, acumulaba nueve partidos sin ganar, fue eliminado de la Concachampions y la sensación del proyecto de Nicolás Larcamón era la de un equipo que se había vaciado justo antes de la Liguilla.
La directiva volvió a hacer lo que ha marcado gran parte de la gestión del presidente Víctor Velázquez: cambiar de entrenador en medio de la presión, pero esta vez el movimiento sí cambió algo. Joel Huiqui no llegó a reinventar al Cruz Azul, sino a rescatarlo antes de que terminara de caerse.
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“La Máquina” seguía como uno de los equipos que más producía en el torneo: tercer mejor ataque del Clausura 2026, líder en disparos a portería, el que más centros lanzaba y el que más recuperaciones hacía en campo rival. El problema no era futbolístico, más bien el equipo había dejado de creer en sí mismo. Huiqui entendió rápido dónde estaba la fractura.
“Sentí un poco de esa necesidad de un apoyo muy básico, de amigo, y eso nos abrió la puerta para muchas cosas”, explicó después de clasificar a la final.
Los celestes volvieron a parecer un equipo convencido. No cambió demasiado la alineación, pero sí el comportamiento. El cuadro volvió a administrar mejor los partidos, encontró más equilibrio y recuperó futbolistas que parecían apagados en el cierre del torneo.
Christian “Chaco” Giménez considera que el equipo se estabilizó gracias al ex central formado en el club capitalino.
“Se necesitaba el cambio de entrenador por la racha de nueve partidos sin ganar. El equipo descomprimió un poco esa racha negativa de resultados”, señaló la antigua figura celeste a Sports Illustrated México.
El ajuste también apareció en la cancha. Ante las Chivas, Huiqui modificó comportamientos defensivos específicos después de revisar partidos previos contra el Guadalajara de Gabriel Milito. La intención, según comentó, fue evitar que los centrales salieran constantemente hacia los costados y liberar mejor las coberturas interiores. Funcionó.
El Cruz Azul sufrió por momentos la serie, pero jamás perdió estabilidad emocional como sí le había ocurrido en el cierre de torneo con Larcamón. Jugadores como Rodolfo Rotondi recuperaron peso ofensivo con un nuevo rol.
“A Rotondi lo tiró un poco más arriba, lo potenció un poquito más y le dio esa libertad”, añadió el “Chaco”.
Larcamón dejó un equipo competitivo durante buena parte del semestre, el Cruz Azul fue líder del torneo hasta la Jornada 10 y tuvo varios de los mejores números ofensivos del campeonato, pero el final de la fase final echó a perder todo: pérdida de contundencia, desgaste mental y una racha que terminó por consumir el proyecto.
Huiqui heredó esa misma base, pero evitó que el torneo terminara convertido en otro fracaso. Ahora, apenas cinco partidos después de debutar como técnico en Liga MX, tiene al Cruz Azul en la pelea por el décimo título de sus historia, a pesar de que hace pocas semanas el proyecto parecía condenado a fallar.