Con suerte y corazón, Cruz Azul derrota a Chivas y es el primer finalista del Clausura 2026

📹 | La anotación que tiene arriba a la Máquina en el marcador. ⚽️



Fue su primer gol contra #Chivas y el 16 en la Liga BBVA MX. @Chivas 1-2 @CruzAzul | 🔴⚪️🆚 🚂

*Marcador global: CHI 3-4 CAZ#LaFiestaDeLaAfición | #ConMéxicoC26 | #SFCHICAZ | #SFVuelta https://t.co/lsWDrSI4aN pic.twitter.com/kmwNYfCjIE