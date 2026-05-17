Con suerte y corazón, Cruz Azul derrota a Chivas y es el primer finalista del Clausura 2026
Contra todo pronóstico, La Máquina Celeste de la Cruz Azul es el primer finalista del Clausura 2026 luego de derrotar como visitante 2-1 a las Chivas del Guadalajara (4-3 global) en un partido que no decepcionó a los aficionados y donde los celestes mostraron ambición ante un equipo tapatío que nunca bajó los brazos.
Con una dosis de suerte, el cuadro capitalino consiguió su pase en el segundo tiempo gracias a un gol de Agustín Palavecino que fue desviado por Diego Campillo y que dejó sin oportunidad al portero Óscar Whalley, que se había erigido como héroe, pero que no pudo hacer nada con ese disparo.
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La Máquina logró levantarse a la adversidad, pues Chivas era el favorito para llegar a la Final, más por cerrar en casa y con la ventaja de la posición en la tabla, sin embargo los celestes sacaron la casta para así avanzar a la Final, donde esperan a Pumas o Pachuca.
El partido inició de forma vertiginosa, con ambos equipos abiertos y buscando el gol. El Guadalajara no salió a conservar su ventaja, mientras que La Máquina no especuló en ir al frente a conseguir el gol que necesitaba para avanzar a la Final.
Y todo esto se notó desde los primeros minutos. Apenas habían pasado seis minutos de partido cuando Cruz Azul ya había anotado el ansiado gol que les daba el pase. Un centro de Omar Campos que fue rechazado por la defensa le cayó a Jeremy Márquez, que sacó un potente disparo cruzado de derecha que no pudo desviar el portero Óscar Whalley.
Pero Chivas respondió dos minutos después con un potente disparo raso de Omar Govea, que fue imposible para el guardameta Kevin Mier y así empatar los cartones y poner de nueva cuenta todo en favor del Guadalajara.
Así, ambos cuadros volvieron a plantearse en el ataque, Chivas esperando un poco, pero sin jamás renunciar al ataque, mientras que los celestes empujaron para tener llegadas importantes con el nigeriano Christian Ebere y el argentino José Paradela.
En el inicio del segundo tiempo, Cruz Azul dejó ir el gol que buscaba para el pase cuando Rotondi mandó un remate de cabeza a un lado cuando la anotación era cantada y dejaba a Chivas eliminado.
Suerte para Cruz Azul
Pero si eso no fue suficiente, el portero Óscar Whalley se convirtió en el héroe de Chivas, primero al 53’, cuando achicó y desvió un disparo de Agustín Palavecino, quien entró franco al área y un minuto después, desviando un disparo desde fuera del área de José Paradela que iba a gol.
Sin embargo, al 65’ Cruz Azul consiguió el tan ansiado gol y fue con una gran dosis de suerte, cuando Agustín Palavecino sacó un disparo desde fuera del área que fue desviado por Diego Campillo, para mover la trayectoria del esférico y sólo así vencer a Óscar Whalley y poner en ese momento a La Máquina en la Final.
Chivas empujó con todo lo que tenía en el campo, buscando el gol que revirtiera la situación y que les diera el pase. El final no estuvo exento de polémica, cuando el Rebaño pidió dos manos en el área, una del Toro Fernández y una más de Jesús Orozco Chiquete (quien reapareció tras meses ausente por lesión), pero que el árbitro César Ramos decidió no sancionar.
Al 84’ Chivas tuvo el empate, sin embargo, Sergio Aguayo no alcanzó a conectar de cabeza y dejó a la afición con el grito de gol atorado en el pecho, con el sufrimiento de ver a su equipo eliminado.
Al final, La Máquina consiguió el pase a la Final y espera al ganador de la serie entre Pumas y Pachuca, con ventaja para los Tuzos.