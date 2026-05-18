Cruz Azul será local en CDMX ante Pumas: Fechas y horarios de la Final Clausura 2026
La Liga MX dio a conocer los días y los horarios de los juegos de la Final del Clausura 2026 donde destaca que La Máquina jugará de local en el estadio Ciudad de los Deportes. Aquí puedes conocer los detalles.
La Liga MX dio a conocer las fechas y horarios de los partidos correspondientes a la Final del Clausura 2026 entre los Pumas de la UNAM y La Máquina del Cruz Azul, donde destaca que en el juego de ida, donde los celestes son locales, el encuentro se realizará en el estadio Ciudad de los Deportes, en la capital mexicana.
El juego de vuelta se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Universitario, donde auriazules y cementero buscarán proclamarse campeones de la Liga MX:
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Final del Clausura 2026 de la Liga MX: Fechas y horarios
Jueves 21 de mayo
- 20:00 | Cruz Azul vs. Pumas | Estadio Ciudad de los Deportes
Domingo 24 de mayo
- 19:00 | Pumas vs. Cruz Azul | Estadio Olímpico Universitario
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