Cruz Azul vence a Querétaro y se coloca a un punto del América

Cruz Azul resolvió el encuentro antes del descanso y salió del estadio La Corregidora con una victoria de 3-1 sobre Querétaro, resultado que lo llevó al segundo lugar del Apertura y lo dejó a un punto del líder América.

El campeón, dirigido por el mexicano Joel Huiqui, llegó a 26 unidades gracias a los goles de Andrés Montaño, Nicolás Ibáñez y Christian Ebere. Los Gallos Blancos encontraron el empate momentáneo por conducto de Mateo Coronel, pero recibieron dos tantos en la recta final del primer tiempo que marcaron el rumbo del partido de la Jornada 14.

Montaño adelanta a Cruz Azul y Coronel responde

La Máquina abrió el marcador al minuto 19 mediante un tiro penal de Andrés Montaño. La anotación puso en ventaja a los visitantes, aunque el conjunto dirigido por el chileno Esteban González consiguió responder.

Al 33’, el argentino Mateo Coronel sacó un zurdazo dentro del área para establecer el 1-1 y devolver la igualdad al encuentro.

Sin embargo, Querétaro no logró sostener ese marcador hasta el descanso. Cruz Azul encontró en los últimos minutos de la primera mitad la diferencia que terminaría dándole los tres puntos.

Ibáñez y Ebere definen antes del descanso

Nicolás Ibáñez devolvió la ventaja a los celestes al minuto 44. El delantero argentino apareció por el costado izquierdo del área y definió con un disparo a segundo palo para colocar el 2-1.

El golpe se amplió en el tiempo de compensación. Al 45+2’, el nigeriano Christian Ebere conectó un remate cruzado y firmó el 3-1, marcador que se mantuvo durante la segunda parte.

Así, aunque Querétaro había conseguido reaccionar al primer tanto, los visitantes encaminaron el triunfo con dos anotaciones en el cierre del primer tiempo.

La Máquina se acerca al liderato

La victoria dejó a Cruz Azul con 26 puntos, a solo uno del América, que perdió 2-1 frente a Pachuca. Con ello, la Máquina aprovechó el tropiezo azulcrema para acercarse a la cima de la clasificación.

Querétaro, por su parte, sufrió su tercera derrota consecutiva después de un inicio de torneo sorprendente. Los Gallos Blancos se quedaron con 20 unidades, todavía en zona de clasificación, pero con la necesidad de frenar su racha de resultados adversos