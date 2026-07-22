Cruz Azul vuelve a remontar, ahora ante Puebla, para sumar su segunda victoria en el torneo
Dos partidos, dos victorias y dos remontadas. Cruz Azul volvió a demostrar su capacidad de respuesta en el arranque del Apertura 2026. Por segundo encuentro consecutivo, La Máquina tuvo que venir de atrás, esta vez para darle la vuelta al marcador frente al Club Puebla.
Dicho duelo de la jornada 2 se llevó a cabo este martes 21 de julio desde la cancha del Estadio Azteca. Respecto a las acciones, estas tardaron en encontrar emociones. Pocas jugadas de cara al arco, con escasa actividad de los atacantes de ambos equipos y todavía menos por parte de los guardametas, resumieron los minutos iniciales.
Te puede interesar: Resultados de la Jornada 2 del Apertura 2026: Todos los marcadores
No fue sino hasta el minuto 28 que alguien se animó a realizar algo distinto, cuando Fernando Monárrez se atrevió a disparar desde tres cuartos de cancha. El tiro, aunque iba potente, no parecía tan esquinado. Aun así, terminó sorprendiendo al arquero Kevin Mier, quien no logró detener el trallazo que significó el 0-1 con el que La Franja inauguraba el marcador.
La reacción celeste antes del descanso
El tanto en contra le metió presión a Cruz Azul, que, al verse abajo, de a poco le fue imprimiendo mayor intensidad al encuentro. Fue así como, justo antes del medio tiempo, al minuto 44, Jeremy Márquez puso un centro preciso para que Luka Romero rematara de cabeza y pusiera el empate 1-1 de La Máquina.
Ya con la igualdad, la segunda parte volvió a comenzar con las revoluciones bajas. Sin embargo, con el paso de los minutos, Cruz Azul buscó tomar la iniciativa mediante la posesión de la esférica, balones al área y disparos de larga distancia, acercándose cada vez con más peligro al arco camotero.
Dominio azul y la estocada final de Ebere
Los de La Noria dieron dos avisos a la defensa rival. Primero, con un intento de Jesús Orozco Chiquete que fue bien atajado por el guardameta Ricardo Gutiérrez. Posteriormente, sorprendieron con un cañonazo de Agustín Palavecino que superó al portero, pero el travesaño se interpuso para evitar el segundo tanto celeste.
Si bien Cruz Azul no ejercía un dominio abrumador, sí dejaba la sensación de que el gol estaba más cerca de caer a su favor. Fue así como, en la recta final del partido, al minuto 82, los Cementeros gestaron una combinación de toques que abrió a la zaga poblana, culminando la jugada con un pase filtrado de José Paradela que habilitó a Christian Ebere, quien con gran frialdad definió por entre las piernas de Gutiérrez para sellar el 2-1 definitivo.
Ahora, va por el Campeón de Campeones
Con este resultado, Cruz Azul llega a 6 unidades de 6 posibles y se coloca momentáneamente en la cima de la tabla general. Ahora, el conjunto cementero pondrá una pausa a su actividad en la liga para disputar este sábado 25 de julio el título del Campeón de Campeones 2026. Para ello, los dirigidos por Joel Huiqui, vigentes monarcas del Clausura 2026, se medirán ante los Diablos Rojos del Toluca, campeones del Apertura 2025, en busca de añadir un nuevo trofeo a sus vitrinas.