Resultados de la Jornada 2 del Apertura 2026: Todos los marcadores

Mañana comienza la #Jornada2 y ya está lista la #Agenda para que no te pierdas ningún juego. ⚽️✅



¡Regístrate ahora en @calientesports y RECIBE $1,000 DE REGALO para comenzar a apostar! 📲 Da clic aquí: https://t.co/ydZDyHivMI#MásAcciónMásDiversión 🔥 #LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/13pn9KobcU