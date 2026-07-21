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Resultados de la Jornada 2 del Apertura 2026: Todos los marcadores

Se juega la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX y aquí podrás consultar todos los resultados de la segunda fecha del balompié mexicano, donde destaca el juego Atlante vs. América.

Redacción SI México

La Jornada 2 del Apertura 2026 inicia este martes 21 de julio.
La Jornada 2 del Apertura 2026 inicia este martes 21 de julio. / Mexsport Sports Agency

El Futbol Mexicano mantiene su impulso tras el Mundial 2026 y a partir de este martes 21 se juega la Jornada 2 del Apertura 2026, la cual abre con dos partidos, el Cruz Azul vs. Puebla y Toluca vs. Pumas, ya que La Máquina y los Diablos jugarán el Campeón de Campeones el próximo sábado. 

Además de esos partidos, uno de los que más destaca es el del Atlante vs. América, un juego que desata la nostalgia.

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A continuación podrás conocer todos los resultados de la fecha 1, que culmina con el juego Querétaro vs. América.

Resultados de la Jornada 2 del Apertura 2026

Martes 21 de julio

  • 19:00 | Cruz Azul vs. Puebla 
  • 21:05 | Toluca vs. Pumas 

Viernes 24 de julio

  • 19:00 | Atlante vs. América 
  • 21:00 | Xolos vs. León 

Sábado 25 de julio

  • 17:07 | Chivas vs. Juárez 
  • 21:00 | Santos vs. Atlas 
  • 21:00 | Tigres vs. Atlético de San Luis 

Domingo 26 de julio

  • 17:00 | Necaxa vs. Monterrey 
  • 19:00 | Pachuca vs. Querétaro 
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