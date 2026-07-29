¿Cuánto mide "Chicha" Sánchez? La estatura del jugador de Tigres y los futbolistas más bajos del mundo
El mexicano Diego "Chicha" Sánchez ha comenzado la temporada con una curiosa marca a nivel global. El mediocampista de los Tigres de la UANL se ha consolidado como el futbolista de menor estatura en activo dentro de una Primera División en todo el mundo.
Una de las promesas del fútbol mexicano es justamente el "Chicha" Sánchez, de 21 años de edad. Desde su debut en el máximo circuito, ha disputado 31 partidos, anotando 5 goles y colaborando con 3 asistencias. Además, ha defendido la camiseta de la Selección Mexicana en categorías juveniles, destacando en la pasada Copa Mundial Sub-20 de Chile 2025.
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Su perfil no solo sobresale por su habilidad, sino también por sus características físicas. Y es que su corta estatura le otorga un centro de gravedad muy bajo para gambetear y escabullirse entre los defensores rivales.
¿Cuánto mide el "Chicha" Sánchez?
De acuerdo con los registros oficiales de la Liga MX, Diego Sánchez mide 1.55 metros. Esto lo ubica 15 centímetros por debajo de Lionel Messi (1.70 m), a 14 centímetros de Alexis Sánchez (1.69 m), a 12 centímetros del francés Mathieu Valbuena (1.67 m) y a 8 centímetros del italiano Lorenzo Insigne (1.63 m).
En el plano local, la marca del "Chicha" supera la estatura de Sinha, leyenda del Toluca (1.63 m), o del argentino Daniel "Keko" Villalva, exfigura de Veracruz y Querétaro (1.58 m).
Ahora, en el extremo opuesto, como el futbolista más alto se encuentra Kjell Scherpen, guardameta neerlandés del Ipswich Town en la Premier League. Con sus 2.06 metros de altura supera por 51 centímetros al joven futbolista mexicano.
Los 5 futbolistas más bajitos en las ligas de Primera División
- Diego "Chicha" Sánchez (Tigres | Liga MX) – 1.55 metros
- Yeferson Soteldo (Fluminense | Brasileirão) – 1.56 metros
- Nahuel Barrios (San Lorenzo | Liga Argentina) – 1.56 metros
- Maxi Moralez (New York City FC | MLS) – 1.58 metros
- Luciano Acosta (FC Cincinnati | MLS) – 1.60 metros
Otros futbolistas de baja estatura
Ahora bien, al expandir la búsqueda más allá de la Primera División e incluir categorías de ascenso o divisiones inferiores, aparece el nombre de Marcin Garuch, exfutbolista del Miedź Legnica de Polonia, quien registraba una altura de 1.54 metros antes de anunciar su retiro el pasado mes de junio. Con esa misma estatura se encuentra activo Élton José Xavier Gomes, elemento de 40 años del Zumbi Esporte Clube en la Segunda División del Campeonato Alagoano en Brasil.