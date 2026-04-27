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Cuartos de Final del Clausura 2026: Fechas y horarios de los partidos

La Liga MX dio a conocer los días y los horarios de los juegos de Cuartos de Final del Clausura 2026. Aquí puedes conocer los detalles.

Redacción SI México

Todo listo para los Cuartos de Final del Clausura 2026.
Todo listo para los Cuartos de Final del Clausura 2026. / Agustín Cuevas/Getty Images

La Liga BBVA MX dio a conocer las fechas y horarios de los partidos correspondientes a los Cuartos de Final del Clausura 2026, donde se darán los enfrentamientos Pumas vs. America, Chivas vs. Tigres, Cruz Azul vs. Atlas y Pachuca vs. Atlas. 

Los ocho equipos se enfrentarán en una serie ida y vuelta en busca de un boleto a las Semifinales, quedando la programación de la siguiente manera:

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Fechas y Horarios Cuartos de Final del Clausura 2026

  • Juegos de ida

Sábado 2 de mayo

  • 19:00 | Tigres vs. Chivas | Estadio Universitario
  • 21:15 | Atlas vs. Cruz Azul | Estadio Jalisco

Domingo 3 de mayo

  • 17:00 | América vs. Pumas | Estadio Azteca/Banorte
  • 19:15 | Toluca vs. Pachuca | Estadio Nemesio Díez

Juegos de vuelta

Sábado 9 de mayo

  • 19:00 | Chivas vs. Tigres| Estadio Akron
  • 21:15 | Cruz Azul vs. Atlas | Estadio Azteca/Banorte

Domingo 10 de mayo

  • 17:00 | Pachuca vs. Toluca | Estadio Hidalgo
  • 19:15 | Pumas vs. América | Estadio Olímpico Universitario
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