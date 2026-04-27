Cuartos de Final del Clausura 2026: Fechas y horarios de los partidos
La Liga MX dio a conocer los días y los horarios de los juegos de Cuartos de Final del Clausura 2026. Aquí puedes conocer los detalles.
La Liga BBVA MX dio a conocer las fechas y horarios de los partidos correspondientes a los Cuartos de Final del Clausura 2026, donde se darán los enfrentamientos Pumas vs. America, Chivas vs. Tigres, Cruz Azul vs. Atlas y Pachuca vs. Atlas.
Los ocho equipos se enfrentarán en una serie ida y vuelta en busca de un boleto a las Semifinales, quedando la programación de la siguiente manera:
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Fechas y Horarios Cuartos de Final del Clausura 2026
- Juegos de ida
Sábado 2 de mayo
- 19:00 | Tigres vs. Chivas | Estadio Universitario
- 21:15 | Atlas vs. Cruz Azul | Estadio Jalisco
Domingo 3 de mayo
- 17:00 | América vs. Pumas | Estadio Azteca/Banorte
- 19:15 | Toluca vs. Pachuca | Estadio Nemesio Díez
Juegos de vuelta
Sábado 9 de mayo
- 19:00 | Chivas vs. Tigres| Estadio Akron
- 21:15 | Cruz Azul vs. Atlas | Estadio Azteca/Banorte
Domingo 10 de mayo
- 17:00 | Pachuca vs. Toluca | Estadio Hidalgo
- 19:15 | Pumas vs. América | Estadio Olímpico Universitario
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