Resultados de la Jornada 17 Clausura 2026 de Liga MX: La última fecha
Se juega la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX, última del torneo regular y aquí podrás consultar todos los resultados, donde se buscan los últimos boletos a la Liguilla.
El Clausura 2026 llega a su fin cuando este fin de semana se dispute la última fecha del torneo regular, la Jornada 17, donde algunos equipos aún luchan por un boleto a la Liguilla del Futbol Mexicano..
Chivas, Pumas, Pachuca, Cruz Azul y Toluca están dentro, mientras que América busca amarrar su pase. Más abajo, Atlas, Tigres, Tijuana y León pelean por los últimos pases a la Fiesta Grande.
Te puede interesar: Jornada 17 Clausura 2026 de Liga MX: fechas, horarios y dónde ver la última fecha
A continuación podrás conocer todos los resultados de la fecha 17, que culmina con el juego Cruz Azul vs. Necaxa.
Resultados Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX
Viernes 24 de abril
- 21:00 | Puebla vs Querétaro | Azteca 7, FOX One
Sábado 25 de abril
- 17:00 | Pachuca vs Pumas
- 17:00 | Tigres vs Mazatlán
- 19:00 | Toluca vs León
- 19:00 | Chivas vs Tijuana
- 21:00 | América vs Atlas
- 21:00 | FC Juárez vs Atlético de San Luis
Domingo 26 de abril
- 17:00 | Santos vs Rayados
- 19:00 | Cruz Azul vs Necaxa
Published |Modified