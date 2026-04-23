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Resultados de la Jornada 17 Clausura 2026 de Liga MX: La última fecha

Se juega la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX, última del torneo regular y aquí podrás consultar todos los resultados, donde se buscan los últimos boletos a la Liguilla.

Redacción SI México

La Jornada 17, última fecha del torneo regular del Clausura, se juega este fin de semana.
La Jornada 17, última fecha del torneo regular del Clausura, se juega este fin de semana. / Leopoldo Smith/Getty Images

El Clausura 2026 llega a su fin cuando este fin de semana se dispute la última fecha del torneo regular, la Jornada 17, donde algunos equipos aún luchan por un boleto a la Liguilla del Futbol Mexicano..

Chivas, Pumas, Pachuca, Cruz Azul y Toluca están dentro, mientras que América busca amarrar su pase. Más abajo, Atlas, Tigres, Tijuana y León pelean por los últimos pases a la Fiesta Grande. 

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A continuación podrás conocer todos los resultados de la fecha 17, que culmina con el juego Cruz Azul vs. Necaxa.

Resultados Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX

Viernes 24 de abril

  • 21:00 | Puebla vs Querétaro | Azteca 7, FOX One

Sábado 25 de abril

  • 17:00 | Pachuca vs Pumas 
  • 17:00 | Tigres vs Mazatlán 
  • 19:00 | Toluca vs León 
  • 19:00 | Chivas vs Tijuana 
  • 21:00 | América vs Atlas 
  • 21:00 | FC Juárez vs Atlético de San Luis 

Domingo 26 de abril

  • 17:00 | Santos vs Rayados 
  • 19:00 | Cruz Azul vs Necaxa 
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