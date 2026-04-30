Cuartos de Final Clausura 2026, juegos de Ida: dónde ver el América vs. Pumas y la Liguilla
Este fin de semana inicia la Liguilla del Futbol Mexicano, con los juegos de ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026, iniciando los encuentros este sábado 2 de mayo y los dos restantes el domingo 3.
Para el primer día, Tigres y Chivas abren la actividad en el estadio Universitario de Nuevo León, seguido del partido entre Atlas y Cruz Azul, en el estadio Jalisco de la capital tapatía.
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El domingo, el duelo más llamativo entra en acción con el América vs. Pumas, en el estadio Azteca/Banorte y se cierran los partidos de ida con el Toluca vs. Pachuca, en el estadio Nemesio Díez.
Canales de transmisión de los juegos de ida de los Cuartos de Final Clausura 2026
La Liga MX mantiene sus canales de transmisión habituales, siendo Televisa, TV Azteca, TUDN, VIX y FOX los sitios donde se podrán ver los partidos y que a continuación desglosamos.
Juegos de ida de los Cuartos de Final Clausura 2026: Fechas, horarios y dónde ver
Sábado 2 de mayo
- 19:00 | Tigres vs. Chivas | Azteca 7 y Fox ONE
- 21:15 | Atlas vs. Cruz Azul | Canal 5, TUDN y Vix
Domingo 3 de mayo
- 17:00| América vs. Pumas | Canal 5, TUDN y Vix
- 19:15 horas | Toluca vs. Pachuca | Canal 5, Azteca 7, TUDN y Vix