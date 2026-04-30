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Cuartos de Final Clausura 2026, juegos de Ida: dónde ver el América vs. Pumas y la Liguilla

El Futbol Mexicano entra en fase de definición con los juegos de ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026 y aquí te decimos las fechas, horarios y canales de transmisión.

César Juárez Caudillo

América y Pumas se verán las caras en el juego de ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026.
América y Pumas se verán las caras en el juego de ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026. / Manuel Velásquez/Getty Images

Este fin de semana inicia la Liguilla del Futbol Mexicano, con los juegos de ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026, iniciando los encuentros este sábado 2 de mayo y los dos restantes el domingo 3.

Para el primer día, Tigres y Chivas abren la actividad en el estadio Universitario de Nuevo León, seguido del partido entre Atlas y Cruz Azul, en el estadio Jalisco de la capital tapatía. 

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El domingo, el duelo más llamativo entra en acción con el América vs. Pumas, en el estadio Azteca/Banorte y se cierran los partidos de ida con el Toluca vs. Pachuca, en el estadio Nemesio Díez.

Canales de transmisión de los juegos de ida de los Cuartos de Final Clausura 2026

La Liga MX mantiene sus canales de transmisión habituales, siendo Televisa, TV Azteca, TUDN, VIX y FOX los sitios donde se podrán ver los partidos y que a continuación desglosamos.

Juegos de ida de los Cuartos de Final Clausura 2026: Fechas, horarios y dónde ver

Sábado 2 de mayo

  • 19:00 | Tigres vs. Chivas | Azteca 7 y Fox ONE
  • 21:15 | Atlas vs. Cruz Azul | Canal 5, TUDN y Vix

Domingo 3 de mayo

  • 17:00| América vs. Pumas | Canal 5, TUDN y Vix
  • 19:15 horas | Toluca vs. Pachuca | Canal 5, Azteca 7, TUDN y Vix
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César Juárez Caudillo
CÉSAR JUÁREZ CAUDILLO

Periodista en Sports Illustrated México, donde da cobertura a Futbol Mexicano, MLB, NFL. Con experiencia en Mundiales FIFA, JJOO y más.

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