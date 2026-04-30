Resultados Juegos de ida de los Cuartos de Final Clausura 2026: Todos los marcadores
Inicia la Liguilla del Futbol Mexicano con los juegos de ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026. Aquí podrás consultar todos los resultados.
El camino por el título del Futbol Mexicano da inicio con los juegos de ida del Clausura 2026. Una Liguilla distinta, sin jugadores seleccionados, ocho equipos buscarán llevarse el título previo a la Copa del Mundo. América vs. Pumas, Tigres vs. Chivas, Atlas vs Cruz Azul y Toluca vs. Pachuca son los encuentros que abren esta ronda.
A continuación podrás conocer todos los resultados de la ida de los Cuartos de Final.
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Resultados de los juegos de ida de los Cuartos de Final Clausura 2026
Sábado 2 de mayo
- 19:00 | Tigres vs. Chivas
- 21:15 | Atlas vs. Cruz Azul
Domingo 3 de mayo
- 17:00| América vs. Pumas
- 19:15 horas | Toluca vs. Pachuca
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