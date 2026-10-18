¡De héroe a villano! Brunetta anota y luego ve la roja por una durísima entrada

Juan Brunetta puso a Tigres en ventaja y después lo dejó con diez jugadores. El argentino pasó de héroe a villano ante Chivas: abrió el marcador al minuto 36, pero fue expulsado al 45+2’ en el estadio Akron, donde el Guadalajara terminó rescatando el empate 1-1.

Su gol llegó con un disparo raso y cruzado que adelantó al conjunto de Víctor Manuel Vucetich. Con esa anotación, Brunetta alcanzó siete tantos en el Apertura 2026, además de las cuatro asistencias que registra en el torneo.

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La entrada de Brunetta antes del descanso

El protagonismo del argentino cambió antes de concluir la primera mitad. Brunetta fue expulsado y dejó a Tigres en inferioridad numérica para el resto del encuentro.

El futbolista de Tigres pierde la cabeza y con la pierna extendida y los tacos "por delante" hace contacto con la pierna de un jugador de Chivas, Leonel Calderón. El balón aparece por delante de ambos y la acción se desarrolla junto a la banda.

¿Pero qué es esto?



¿Qué le pasó por la mente a Brunetta?



Lo vio, lo midió, le apuntó y ejecutó. Es para cerrarle las puertas del Club, no puedes complicar un partido así. pic.twitter.com/W7jvOGcMAR — Brailovskismo. (@CF_America_13) October 18, 2026

Tigres pierde la ventaja en el segundo tiempo

Sin Brunetta en la cancha, Tigres conservó el 1-0 hasta el minuto 77. Entonces apareció Jordan Carrillo, quien había entrado de cambio, para vencer a Nahuel Guzmán y establecer el empate.

El encuentro terminó 1-1 y dejó a los visitantes con 13 puntos en el decimotercer puesto. Brunetta fue protagonista de los dos momentos que marcaron su participación: el gol que adelantó a Tigres y la expulsión que lo sacó del partido antes del descanso.

