De la caída de Nike y la diversidad de jerseys: 10 marcas visten a la Liga MX
La industria de las marcas deportivas vive un momento de transformación, y tanto la caída de Nike como la fragmentación de los jerseys en la Liga MX, son reflejo de ello.
Esta semana, Nike fue retirada del Standard & Poors 100, el índice bursátil que agrupa a las 100 empresas más grandes de Estados Unidos, después de 18 años ahí. Aunque la razón es que quienes ahora ocupan esos lugares son principalmente empresas tecnológicas, los números de Nike también hablan por sí solos, pues la batalla en esa industria es cada vez más feroz, con una gran cantidad de competidores.
Nike perdió el 77 por ciento de su valor en bolsa y el año pasado sus ventas directas cayeron 6 por ciento, además de que dos de sus embajadores, Kylian Mbappé y Lamine Yamal, migraron recientemente a On y Adidas, respectivamente. Para entender cómo ello se refleja en nuestro país, también basta con mirar los uniformes de la Liga MX.
¿Qué marcas visten a los equipos de Liga MX?
En el Apertura 2026, son diez distintas marcas las que visten a los 18 equipos de Primera División, mientras que en los últimos cinco años han sido hasta 14 diferentes marcas las que han figurado en el balompié mexicano.
La distribución cuenta una historia que ningún reporte financiero podría resumir mejor. Charly, una marca mexicana fundada en Guadalajara, viste a cinco equipos, más que cualquier otra marca en la Liga, mientras Adidas cuenta con dos clubes, y Nike, la marca más valiosa del deporte mundial hasta hace unos años, solo con uno, por ejemplo.
Charly: León, Santos, Atlas, Atlante, San Luis
Adidas: América, Tigres
Puma: Monterrey, Pumas
Pirma: Cruz Azul, Puebla
Skechers: Querétaro, Pachuca
Voit: Necaxa
New Balance: Toluca
Joma: FC Juárez:
Reebok: Xolos
Esa diversidad incluye a otras marcas que hoy no están pero que en los últimos años también han vestido a equipos de Liga MX. Ejemplo de ello es Under Armour, que hasta el torneo pasado era el patrocinador del Toluca, así como Umbro (Puebla), Keuka (Querétaro) o Sporelli (FC Juárez).
Hoy las nuevas son Skechers y Voit, la primera de estas enfocada tradicionalmente en el calzado deportivo de comodidad y no tanto de alto rendimiento, mientras que la segunda ya patrocinaba desde hace varios años el balón de la Liga MX, pero no tanto los uniformes de clubes.
Una diversidad nunca antes vista en Liga MX
La historia de los uniformes en el futbol ha cambiado radicalmente en los últimos 30 años, ya que en los noventas, Atlética, una firma jalisciense, llegó a vestir a más de quince equipos simultáneamente, incluyendo a la Selección Mexicana.
En los 2000 y 2010, los gigantes transnacionales (Nike, Adidas, Puma) llegaron con billeteras abiertas y se repartieron los clubes más mediáticos, con un modelo en el que las marcas globales eran para los equipos grandes, y las opciones modestas para el resto.
Pero la siguiente década rompió ese esquema, ya que las grandes marcas se volvieron selectivas, enfocándose en los pocos equipos de venta masiva y retirándose del resto, un “vacío” que fue aprovechado por marcas como Charly y Pirma.
Luego llegó una tercera ola, en la que firmas multideporte como New Balance, Skechers, Reebok, Joma o Voit entraron a la Liga, convirtiéndola en un ecosistema donde conviven diez marcas en un mismo torneo, una diversidad jamás vista en la historia del futbol mexicano.