Nike sale del S&P 100 tras casi 18 años: ¿qué significa y por qué baja en el índice bursátil?
Tras casi 18 años constantes, Nike quedó fuera del S&P 100 este lunes 21 de septiembre, después del rebalanceo trimestral que llevará a cabo S&P Dow Jones Indices. La compañía norteamericana de ropa, calzado y artículos deportivos, alcanzó mínimos históricos como resultado de la dura competencia del mercado actual. En 2026, sus acciones cayeron un 39.3%. y el precio de cada una cerró en 35.51 dólares, tras el último cierre de mercado, sel pasado viernes 18 de septiembre.
Esta decisión no significa que haya dejado de cotizar en bolsa: la marca permanece en el S&P 500. Pero sí llega en un momento incómodo para la empresa, que aún no recupera las ventas que perdió, enfrenta una fuerte competencia y busca corregir decisiones que afectaron su presencia en el mercado.
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¿Qué es S&P y por qué salió Nike?
S&P es la mayor empresa creadora y administradora de índices bursátiles del mundo. Crea indicadores que miden el valor y comportamiento de grupos de acciones o activos financieros. Sus indicadores funcionan como un "termómetro" para saber si la bolsa sube o baja.
S&P son las siglas de Standard & Poor’s, nombre histórico detrás de los índices bursátiles más conocidos de Wall Street. Un índice reúne acciones de distintas empresas para medir cómo se comporta ese grupo en la bolsa. El S&P 500 incluye a unas 500 grandes compañías estadounidenses; el S&P 100 selecciona a 100 de ellas y también toma en cuenta la representación de distintos sectores.
S&P Dow Jones Indices no señaló una causa específica para excluir a Nike. El cambio forma parte de una revisión de la composición del S&P 100, por lo que sería impreciso atribuir la salida a una sola decisión de la compañía. El contexto bursátil, sin embargo, es difícil de ignorar: analistas citados por Reuters calculan que Nike ha perdido cerca del 80% de su valor de mercado en los últimos cinco años.
Las cifras muestran que el problema no nació este año. Nike facturó 51,362 millones de dólares en su ejercicio fiscal de 2024 y 46,398 millones en el de 2026: casi 10% menos en dos años. Su ganancia neta pasó de 5,700 a 3,108 millones de dólares en ese periodo. Frente a 2025, las ventas de 2026 se mantuvieron prácticamente sin cambios. Ese es precisamente el desafío: la caída se frenó, pero el terreno perdido todavía no se recupera.
Una parte de la explicación está en la forma en que Nike decidió vender sus productos. La compañía dio más peso a sus tiendas y plataformas digitales y redujo su presencia con algunos distribuidores. La apuesta le permitía tener mayor control sobre la venta, pero también debilitó relaciones con comercios donde los consumidores encontraban otras marcas. Ahora Nike intenta reconstruir ese canal: en 2026 sus ventas mayoristas crecieron 6 %, mientras que las de Nike Direct —sus tiendas y plataformas propias— bajaron 6 %.
El producto es otro frente abierto. Analistas han señalado que Nike tardó en renovar su oferta mientras competidores como Hoka y On ganaron espacio, sobre todo en el calzado para correr. La propia empresa reconoce la necesidad de acelerar la innovación y reducir la oferta de ciertos modelos para abrir paso a nuevos lanzamientos. Eso no quiere decir que Nike haya dejado de crear productos atractivos, sino que todavía necesita convertirlos en un crecimiento constante.
China agrava el panorama
En su último ejercicio fiscal, las ventas de Nike en la región de China cayeron 13% si se elimina el efecto del tipo de cambio. La compañía reportó menos visitas a las tiendas, más promociones e inventario elevado. El contraste con Norteamérica, donde las ventas aumentaron 5% bajo esa misma medida, deja claro que la recuperación no avanza al mismo ritmo en todos sus mercados.
Elliott Hill, director ejecutivo desde 2024, busca devolver el foco al deporte, impulsar nuevos productos y fortalecer la relación con los distribuidores. Hay señales de avance, pero todavía no alcanzan para hablar de una recuperación completa. La salida del S&P 100 no es el origen del retroceso de Nike; es una señal de cuánto terreno perdió. La verdadera prueba estará en recuperar compradores sin depender de descuentos y volver a crecer en los mercados donde sus rivales ya aprovecharon la oportunidad.