De rivales a aliados: jugadores de la Liga MX hacen a un lado los colores para vencer a la MLS
Juan Brunetta, mediocampista de Tigres, y Nathan Silva, defensa de Pumas, aseguraron que en este momento no existen camisetas ni rivalidades. Afirmaron que todo el fútbol mexicano se encuentra unido con el objetivo de poner en alto el nombre de la Liga MX frente a la MLS en el All-Star Game.
“Es un poco diferente porque nos enfrentamos casi todos los fines de semana y después venimos a estar juntos... Pero también es algo lindo conocer a los chicos de otros clubes desde otro lado, y eso también está buenísimo”, expresó Brunetta acerca de sus sensaciones al ser compañero de quienes antes eran rivales. “Venimos a pasarla bien y a tratar de dejar la liga ahí arriba”, agregó.
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Lo anterior lo dieron a conocer este lunes 27 de julio durante la atención a medios previa a las actividades del encuentro que reúne a lo mejor de ambas ligas.
Nathan Silva, por su parte, añadió que esta convocatoria le ha servido de aprendizaje. Mencionó que, además del ambiente de camaradería, estar en un equipo de estrellas le permite convivir con futbolistas de amplia trayectoria, como es el caso de Jesús Gallardo, lateral del Toluca y jugador con tres Copas del Mundo disputadas con la Selección Mexicana.
“Gallardo representa mucho para el país, para la liga. Ha jugado algunos mundiales, entonces estar cerca de estos jugadores, de este nivel, significa mucho y espero aprender de los demás”, mencionó el zaguero brasileño.
A demostrar el crecimiento de la Liga MX
En ese mismo tenor, ambos futbolistas reconocieron el crecimiento en calidad y visibilidad internacional que ha experimentado el balompié azteca. Muestra de ello es este plantel de figuras de la Liga MX, el cual cuenta con elementos procedentes de siete países diferentes que han representado a sus selecciones nacionales en categorías mayores o juveniles.
“Todos son grandísimos jugadores, la verdad es que todos son muy buenos. La mayoría juega con sus selecciones o está cerca de hacerlo. Así que nada, todos son grandes futbolistas”, recalcó Brunetta.
Ser vistos facilita el salto a Europa
De hecho, Nathan destacó que en su natal Brasil cada vez más personas siguen la Liga MX debido a la llegada de figuras de peso internacional. Recordó casos como el de Sergio Ramos, quien militó en Monterrey, o el de su actual compañero en Pumas, Keylor Navas, multicampeón de la UEFA Champions League, quien no podrá participar en esta edición del Juego de Estrellas.
“Hay muchísimos jugadores de alto nivel. Incluso Navas; ya estuvo Sergio Ramos aquí en el partido pasado. Entonces, creo que la liga mexicana ha crecido muchísimo también (...) Incluso en Brasil, mi familia y mis amigos hoy encienden la televisión y ya conocen más a los jugadores mexicanos. Entonces, eso es lo que la liga quiere”, señaló Silva.
Asimismo, el defensor aseguró que un mayor alcance global beneficiará directamente al talento joven del país para dar el salto al balompié europeo: “Creo que, con el proceso que está haciendo la selección, también se va a facilitar que más jugadores jóvenes puedan llegar a Europa”, concluyó.
¿Cuándo y dónde será el MLS All-Star Game 2026?
Cabe recordar que este evento enfrentará al equipo de estrellas de la Liga MX contra el de la MLS. Las acciones se llevarán a cabo en el Q2 Stadium, en Austin, Texas.
Todo comenzará con el Skills Challenge, un desafío de habilidades que se disputará el martes 28 de julio de 2026 a las 17:30 horas. Posteriormente, el miércoles 29 de julio de 2026 a las 18:00 horas, se celebrará el Juego de Estrellas, donde ambas ligas buscarán demostrar cuál tiene a los mejores jugadores.