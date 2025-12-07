¡Los Diablos Rojos buscarán el Bicampeonato! Toluca vence a Rayados y va a la Final del Apertura 2025
Con tensión y dramatismo, los Diablos Rojos del Toluca logró revertir su desventaja y derrotó 3-2 a Monterrey en el partido de vuelta de las semifinales, asegurando su pase a la Final del Apertura 2025. El marcador global culminó 3-3, pero los escarlatas avanzaron gracias a su mejor posición en la tabla general y así tener la oportunidad de pelear por el Bicampeonato.
Desde los primeros minutos, el conjunto de Antonio Mohamed salió decidido a buscar el pase. Al 19′, un centro enviado por Helinho encontró a Federico Pereira, quien remató de manera certera para abrir el marcador y encender las tribunas.
Antes del descanso, el portugués Paulinho amplió la ventaja para los locales tras un pase filtrado de Nicolás Castro; Paulinho definió dentro del área para poner el 2-0 que alimentaba las esperanzas escarlatas.
Ya en la segunda mitad, Toluca redondeó la goleada con otro tanto de Helinho, ahora por la vía penal al 51′, dejando el 3-0 momentáneo y encaminando la serie hacia su favor.
Pero Monterrey no bajó los brazos. Al 58′, Sergio Ramos recortó distancias desde los once pasos, mientras que al 75′ Roberto de la Rosa remató a bocajarro tras un rebote para el 3-2, 3-3 en el global.
Tras el segundo gol de Rayados, el juego se sumergió en tensión, pues los norteños se echaron al frente en busca del gol que les diera el pase, no obstante, el Toluca resistió los embates y sentenció el pase a la final.
Ahora, los Diablos Rojos se medirán a los Tigres, que más tarde se impusieron a Cruz Azul, en busca de alcanzar el Bicampeonato de la mano de Antonio Mohamed.