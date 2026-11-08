¡Digno de un Clásico! Entre penaltis, VAR y emociones, Pumas y América empatan en CU

Pumas y América igualaron 2-2 en un partidazo en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, dentro de la jornada 16 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Las Águilas estuvieron en ventaja dos veces gracias a los tantos de Alejandro Zendejas (3') y Henry Martín (penalti a los 72'). Sin embargo, los Felinos empataron con los tantos de César Huerta (4') y Robert Morales (penalti a los 77').

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​Goles, pasión, polémica y broncas, estas palabras definen lo que pasó en este Clásico Capitalino.

​El duelo se celebró en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. Más allá de la rivalidad histórica, ambos equipos requerían sumar de a tres: tras el triunfo de Cruz Azul, los azulcremas necesitaban la victoria para recuperar el liderato, mientras que los universitarios estaban a solo un triunfo de meterse a la zona de liguilla y depender de sí mismos en la última fecha.

​Fue así que, entre la pasión que se vivía en las gradas, ambos conjuntos salieron a darlo todo desde el silbato inicial. Y los goles no tardaron en llegar. El primero en pegar fue el América cuando, desde la banda, Óscar Perea mandó un centro preciso para que Alejandro Zendejas llegara al segundo poste con un remate de palomita para poner el 0-1 al minuto 2.

​A pesar del golpe tempranero, Pumas mostró una gran capacidad de reacción y, en una jugada similar, Uriel Antuna mandó un centro pasado con la salvedad de que César “Chino” Huerta la empalmó de primera con el pie para decretar un "partido nuevo" con el empate 1-1 al minuto 8.

​Un clásico caliente y lleno de fricciones

​El encuentro se convirtió en un ida y vuelta donde nadie quería ceder, con disputas fuertes en cada pelota dividida. Esto caldeó los ánimos al minuto 20, cuando Kevin Álvarez y César “Chino” Huerta protagonizaron un conato de bronca que escaló rápidamente con empujones y manotazos entre jugadores de ambos equipos. Tras varios minutos tensos, el silbante Arturo Ramos amonestó a Huerta y a Robert Morales por los universitarios, así como a Álvarez y a Érick “Chiquito” Sánchez por las Águilas.

​Pero la polémica no terminó ahí. Al minuto 33, tras una mala salida de Luis Ángel Malagón quien chocó con su defensa y dejó el esférico a la deriva, Robert Morales apareció para empujar el balón y anotar el segundo tanto felino. Sin embargo, cuando todo el estadio lo festejaba, el silbante fue llamado al VAR y, tras revisar la jugada, determinó que hubo un fuera de juego previo, por lo que el gol fue anulado en medio de rechiflas.

​El cierre del primer tiempo continuó con revoluciones altas. Adalberto “Coco” Carrasquillo cometió una falta fuerte sobre Alan Cervantes que provocó un segundo conato de bronca, aunque esta vez el cuerpo arbitral logró calmar las aguas con mayor rapidez. Justo antes del descanso, Perea encaró al arquero tras una gran jugada individual y, cuando pudo vestirse de gloria, buscó un pase a un compañero que no llegó a buen puerto, esfumándose la oportunidad americanista.

​Penales y reparto de unidades

​Para la reanudación de la segunda mitad, Pumas dejó ir una ocasión clara por no definir a tiempo tras tejer una serie de pases entre Robert Morales y Uriel Antuna. Poco después, Miguel Borja se estiró con la pierna para contactar un centro y, aunque lo logró, el balón se fue rozando el poste izquierdo.

​Después de unos minutos en los que bajó la intensidad, un penal vino a reavivar el juego: Bennevendo derribó con un pistón a Henry Martín dentro del área. "La Bomba" tomó la responsabilidad y, superando el amargo recuerdo de haber fallado una pena máxima en ese mismo escenario, esta vez cobró con absoluta frialdad para poner el 1-2 al minuto 72.

​Pero así como llegó la ventaja para las Águilas, también se esfumó. Al 77’, Ramos Mingo fue derribado dentro del área y el silbante marcó penal para el otro bando; Robert Morales se encargó de canjearlo por el 2-2 definitivo.

​De esta manera, ambos equipos repartieron unidades. El América llegó a 30 puntos pero, tras cinco fechas en la cima, cedió el primer lugar y cayó al segundo sitio. En tanto, Pumas alcanzó las 21 unidades, manteniéndose en el undécimo puesto y a una sola unidad de la zona de clasificación.

​Ahora, tras la Fecha FIFA, ambos cerrarán la fase regular: Pumas enfrentará al Monterrey el sábado 21 de noviembre, mientras que ese mismo día las Águilas chocarán contra el otro equipo de Nuevo León, los Tigres.