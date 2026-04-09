Ver futbol en México ya no es lo mismo: así cambiaron los precios de los boletos en los estadios
Los vientos de cambio han llegado al futbol mexicano, específicamente con la remodelación del Estadio Azteca/Banorte de cara al Mundial 2026. Y esos cambios también se pueden sentir en los precios de los boletos del Coloso de Santa Úrsula para los partidos de la Liga MX.
Antes del cierre por remodelación, ver al América en el Estadio Banorte costaba entre 650 y 1 mil 900 pesos. Hoy, con el estadio renovado, ese mismo rango de 650 pesos representa el boleto más barato. El más caro llega a 9 mil 113 pesos en la nueva zona Premium A Chairman's Club. La diferencia es abismal y resume en dos números lo que cambió en el estadio más famoso de México.
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La Final del Clausura 2024 ante Cruz Azul fue el último partido de Liga MX en el Banorte antes del cierre. En esa ocasión, la entrada más barata costó 650 pesos y la más cara llegó a 1 mil 900. Ese techo de precio se multiplicó por cinco en el recinto renovado. La nueva zona hospitality incluye la Terraza INTER.MX Suite a 9 mil 113 pesos, el Premium A Tunnel Club a 7 mil 974, el Premium B Super Seats a 6 mil 835 y los Palcos Club a 3 mil 645 pesos, todas con alimentos y bebidas incluidos. Para dimensionar el costo, el salario mínimo diario en México es de 315 pesos. El boleto más caro del Banorte renovado equivale a casi 29 días de trabajo al salario mínimo.
En redes sociales, la afición calificó de exceso el costo de 9 mil pesos por el Chairman's Club, una zona que da acceso a un lounge subterráneo para ver a los jugadores salir de los vestidores. El debate no es solo sobre los precios, sino sobre qué tipo de aficionado tiene cabida en el nuevo Banorte. Un estadio que históricamente fue el hogar del futbol popular en México ahora tiene una zona cuyo boleto cuesta más que el salario mensual de millones de trabajadores del país.
¿Cómo es en Guadalajara y Monterrey?
En Guadalajara, el Estadio Akron opera en una escala muy diferente. En partidos de fase regular como el disputado ante Cruz Azul en el Apertura 2025, los boletos van de 550 hasta 2 mil pesos en las zonas más exclusivas. El precio máximo en casa de las Chivas equivale al boleto de acceso a una zona media del Banorte renovado. En plataformas de reventa, las entradas arrancan desde 620 pesos para el Clausura 2026. Es el modelo más accesible de los tres grandes estadios del país.
El Estadio BBVA de Monterrey se ubica en un punto intermedio. Para partidos de liguilla, los boletos en venta libre van de 450 a 1 mil 580 pesos, con acceso preferencial para abonados desde 350 hasta 1 mil 350. En encuentros de copa de menor demanda, el rango baja a entre 230 y 840 pesos más cargos por servicio. Es el único de los tres donde el boleto más barato puede costar menos de 300 pesos, y donde la distancia entre el asiento más económico y el más caro es la menor. Para el aficionado que quiere ver futbol de primer nivel sin pagar precios de evento internacional, Monterrey sigue siendo la opción más razonable.
Los tres estadios comparten el mismo torneo pero ya no comparten el mismo modelo. El Banorte marcó un antes y un después en lo que cuesta ver futbol en México. Guadalajara y Monterrey mantienen precios más cercanos al aficionado de a pie, pero la tendencia que el Banorte inaugura apunta en una sola dirección: hacia arriba.