¡Drama hasta el último minuto! Atlante y Toluca empatan en la Jornada 4
No todos los empates son aburridos. Atlante y Toluca dieron muestra de ello. La Liga MX volvió tras el parón por la Leagues Cup y lo hizo con un gran espectáculo entre Potros y Diablos, que entregaron todo en la cancha en un partido que tuvo acción, lesiones y drama.
Este sábado 15 de agosto, el Estadio Azteca fue testigo del arranque de la Jornada 4 del Apertura 2026. El encuentro tuvo un primer tiempo lleno de emociones. Todo comenzó cuando Eugenio Pizzuto probó suerte desde un tiro de esquina, buscando un gol olímpico que Luis García Palomera logró evitar. Tras ello, el duelo entró en una dinámica de ida y vuelta, con llegadas en ambas áreas y dos defensivas sin tiempo para descansar, obligadas a despejar cada intento.
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Si bien el juego tuvo que detenerse al minuto 30 por una lesión que obligó a salir a Edgar Jiménez, las acciones no bajaron de intensidad. Inmediatamente después, Toluca tuvo un disparo de Diego Barbosa que, de no ser por un rechace defensivo, parecía destinado a incrustarse en las redes.
Los Potros amedrentaron la portería escarlata antes del descanso
Por su parte, Atlante fue el equipo que cerró mejor la primera mitad, con Luis Calzadilla como su principal referente ofensivo, amenazando en dos ocasiones con abrir el marcador. Ambas oportunidades surgieron tras desbordes por el sector izquierdo del área.
En la primera, remató directamente a las manos del guardameta; en la segunda, buscó asistir a un compañero y, tras una serie de rebotes, la zaga terminó despejando el balón sobre la línea de gol. Aunque ambas aproximaciones quedaron en nada, dejaron la sensación de que los azulgranas estaban más cerca del festejo.
Para la segunda parte, la dinámica continuó igual. Esta vez fue Toluca el que tuvo las primeras ocasiones tras la reanudación. Entre ellas destacó un centro de Barbosa que encontró a Federico Viñas, pero el delantero no logró conectar de buena forma y mandó por un costado una oportunidad clara.
Hugo González entra tras la lesión de Luis García
Aun así, Atlante logró despertar y hacer temblar a la defensa rival. Martín Sarrafiore sorprendió con un disparo de larga distancia dirigido a la base del poste izquierdo, que Luis García logró contener con grandes reflejos. Posteriormente, el argentino filtró un pase que dejó mano a mano a Jhojan Julio, pero nuevamente el arquero del Toluca resolvió con un rápido achique.
Sin embargo, esa última acción terminó pasándole factura, ya que no pudo continuar debido a una lesión en el muslo derecho.
Ante esta situación, Hugo González tuvo que entrar al quite desde la banca y no desentonó. De hecho, apareció para continuar con el buen trabajo de su compañero, atajando un disparo a quemarropa de Sarrafiore, así como un posterior contrarremate de cabeza.
Sobre el final, ambas escuadras volvieron a generar peligro. Alberto "Guamerucito" García probó con un disparo lejano que hizo volar a Óscar Jiménez para salvar su arco. En tanto, durante el tiempo de compensación, fue el cuadro azulgrana el que apretó más en busca de la victoria, pero nuevamente Hugo González se hizo enorme al achicar y detener un mano a mano ante Julio para mantener, con drama, el empate 0-0 hasta el silbatazo final.
Siguientes compromisos
De esta manera, tras el regreso de la Liga MX, Atlante llegó a cinco puntos en el torneo para ubicarse, de momento, en la décima posición. El próximo viernes 21 de agosto saldrá de casa para visitar a Tigres por la Jornada 5.
En tanto, Toluca llegó a siete unidades con este empate y se coloca provisionalmente en el segundo sitio, a la expectativa de lo que ocurra en el resto de la jornada. Su siguiente encuentro será nuevamente en calidad de visitante, cuando enfrente al Club Querétaro el sábado 22 de agosto.