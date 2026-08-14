América tropieza en penaltis ante Austin FC, pero avanza en Leagues Cup
América dominó, lo intentó más y aun así cayó desde la tanda de penales ante Austin FC en la última jornada de la primera fase de la Leagues Cup. A pesar del tropiezo desde los once pasos, al conjunto azulcrema le bastó el empate en tiempo regular para meterse a la siguiente ronda de eliminación.
Este encuentro se celebró este jueves 13 de agosto desde el Q2 Stadium de Texas. Ambos conjuntos partían con 6 puntos en la tabla, necesitados de sumar para asegurar su boleto a la siguiente fase.
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El partido comenzó sin grandes emociones. No fue sino hasta pasado el primer cuarto de hora que por fin hubo una ocasión de peligro, la cual llegó por el bando de Austin. Tras un pase filtrado, Joseph Rosales quedó mano a mano con Rodolfo Cota; el delantero trató de definir, pero los reflejos del guardameta fueron más rápidos y detuvo la caída de su arco. Sin embargo, la jugada quedó invalidada por fuera de juego.
Si bien esta fue la única intervención del arquero del América durante la primera mitad, el ataque azulcrema tampoco generaba verdadero daño. Los dirigidos por Guillermo Almada tenían el balón y explotaban las bandas buscando el centro, pero la defensiva texana despejaba con facilidad cada intento.
Aparece el gol azulcrema y la joya de Uzuni
Para la segunda parte, tras la charla técnica, la historia cambió. Recién regresaron a la cancha y, al minuto 47, Kevin Álvarez sacó un centro que, con un desvío en Jon Gallagher, cambió su trayectoria y se incrustó en el arco para el 1-0 de las Águilas.
Tras el tanto, América empezó a dominar con mayor soltura, probando suerte con disparos de larga distancia. Sin embargo, Austin iba a demostrar que el partido aún no estaba resuelto. Al 67', Myrto Uzuni tomó un rechace desde la izquierda del área, se acomodó a su perfil derecho y con un tiro con rosca mandó el balón al ángulo para marcar el empate 1-1.
Cierre intenso y definición desde los once pasos
El gol emparejó el trámite rumbo a la recta final. Aun así, el cuadro de la Liga MX fue el que insistió más y estuvo cerca de ganarlo cuando Diego Arriaga, tras un enganche y un disparo desde los linderos del área, se quedó a nada de incrustar el balón en la escuadra. Pese a ello, la igualdad se mantuvo hasta el final de los 90 minutos, mandando todo a la definición por el punto extra.
En la tanda de penales, ambos equipos mostraron puntería fina al acertar sus primeros cinco intentos. Fue en la muerte súbita donde, en el sexto tiro, Brad Stuver se convirtió en el héroe de la noche atajando la ejecución de Cristian Borja para darle el triunfo 6-5 a Austin FC.
Ambos conjuntos con boleto a cuartos de final
De esta manera, Austin sumó dos unidades y llegó a 8 puntos totales para asegurar su lugar en el top 4 de la MLS, clasificando a los cuartos de final. América, por su parte, sumó un punto para finalizar la primera fase con 7 unidades, cosecha suficiente para avanzar de ronda.
Ahora, ambas escuadras aguardan por el resto de los resultados y combinaciones para conocer a sus siguientes rivales en los cruces de eliminación directa.
OTROS RESULTADOS
Chicago Fire 2-1 Cruz Azul
Cruz Azul, campeón de la Liga MX, cayó 2-1 ante Chicago Fire. Nicolás Ibañez marcó el gol de La Máquina; mientras que Dithejane hizo doblete para el equipo de la MLS.
Philadelphia Union 0-2 Santos Laguna
Santos Laguna venció 2-0 al Philadelphia Union en la Leagues Cup. Tras un primer tiempo sin goles, Ramiro Sordo abrió el marcador al 48’ y apenas tres minutos después Ezequiel Bullaude amplió la ventaja al 51’ para sellar el triunfo lagunero.
New York City FC1-2 Necaxa
Necaxa remontó y venció 2-1 al New York City FC en la Leagues Cup. Keaton Parks adelantó al conjunto neoyorquino al 37’, pero Juan David Valencia empató al 58’ y Juan Pablo Torres completó la remontada al 79’ para darle el triunfo a los Rayos.
Portland Timbers 3-1 Xolos
Portland Timbers venció 3-1 a Xolos de Tijuana en la Leagues Cup. Mourad El Ghezouani adelantó al conjunto fronterizo al 19’, pero Kevin Kelsy igualó al 40’. En la segunda mitad, Antony al 64’ y Ariel Lassiter al 77’ sellaron la remontada del equipo estadounidense.