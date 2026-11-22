Los Tigres vencieron 1-0 al América en el Estadio Universitario, dentro de la jornada 17 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

El triunfo de los Felinos llegó hasta el minuto 92 gracias a un cañonazo del argentino Juan Brunetta.

Los Tigres, dirigidos por Víctor Manuel Vucetich, se despidieron del certamen con 18 puntos en la decimoquinta posición.

El América del entrenador uruguayo Guillermo Almada acumuló su quinto partido sin ganar y se quedó en la segunda posición con 30 unidades.

El domingo, el Guadalajara, con 30 puntos, y el Cruz Azul, con 32, se enfrentarán para definir al líder de la fase regular. AFP