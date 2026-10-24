El Atlante de Miguel Herrera dispara mucho, pero marca poco

El portero Guillermo Allison necesitó nueve atajadas para mantener su portería en cero contra el Atlante. Los Potros remataron 17 veces, nueve a puerta, tuvieron 55 por ciento de posesión y aun así perdieron 2-0 frente al Querétaro en la Jornada 11 del Apertura 2026.

Todos esos disparos apenas sumaron 0.79 goles esperados, una medida de la probabilidad de marcar según las características de cada oportunidad. La derrota resumió el problema que ha tenido todo el torneo el equipo entrenado por Miguel Herrera: llega mucho, pero no convierte.

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"Necesitamos mayor contundencia. Hemos generado oportunidades, pero no estamos siendo contundentes", reconoció Herrera en septiembre, después del empate contra el Atlas.

El Atlante conserva la idea que ha acompañado al Piojo en toda su carrera. En el América construyó equipos dinámicos, con llegadas por las bandas y varios jugadores sumados al ataque, y en los Tigres buscó una versión más vertical de un conjunto acostumbrado al control del balón y poco arriesgado durante los años de Ricardo Ferretti.

En el Atlante, sus futbolistas también atacan y rematan con frecuencia, lo que no aparece es el gol.

¿Dónde está el problema?

Los Potros tienen el séptimo mejor promedio de remates a puerta de la Liga MX, con 4.9 por encuentro, pero son decimosextos en anotaciones, con solo 14 en 14 jornadas: uno por partido.

También están entre los nueve clubes que más disparan, aunque caen hasta el decimocuarto puesto en goles esperados, según SofaScore.

Esa diferencia muestra dos fallas. La primera está en la construcción, porque el Atlante genera menos oportunidades claras de las que sugiere su volumen de disparos. La segunda está en la definición: sus 14 goles quedan por debajo de los 17.33 esperados que acumula en el campeonato.

Contra los Pumas, en la Jornada 12, la escena se repitió. El Atlante hizo 16 remates frente a seis de los universitarios y tuvo 10 tiros de esquina, pero perdió 2-1 con un doblete de Juninho, que aprovechó mejor las oportunidades de su equipo.

Álvaro Galindo, auxiliar de Herrera, reconoció después del partido que los buenos momentos del equipo no se reflejaban en el marcador.

"El rival tuvo contundencia y a nosotros nos hace falta hacerlo", explicó en conferencia de prensa.

La defensa tampoco compensa la falta de gol. El Atlante recibió 20 tantos en 14 jornadas, seis más de los que anotó, y solo mantuvo su portería en cero en dos partidos. Lidera la liga en entradas por partido, con 20.8, pero también está entre los equipos con menor posesión, con apenas 43 por ciento.

En un conjunto que marca poco, cada ocasión que permite cuesta más, como ocurrió frente a los Pumas.

¿Quién falla frente a la portería?

La responsabilidad no recae solo en los delanteros, aunque las cifras de dos de ellos pesan. Jhojan Julio suma dos anotaciones frente a 5.01 goles esperados y desperdició siete ocasiones claras. El ecuatoriano, sin embargo, también acumula cuatro asistencias y cinco oportunidades claras creadas.

Luis Puente presenta una diferencia parecida, con dos tantos frente a 3.84 esperados y seis ocasiones claras falladas. Ambos llegan a posiciones de peligro, pero no marcan lo que sus oportunidades sugieren.

En la elaboración destaca Martín Sarrafiore, cuarto de la Liga MX con 2.7 pases clave por partido y uno de los principales generadores de ocasiones claras del torneo. El mediocampista se convirtió en el enlace entre la media cancha y los atacantes.

Desde los 11 metros, el panorama es igual. Los Potros convirtieron apenas uno de los tres penales que ejecutaron en el Apertura 2026: "No podemos darnos el lujo de regalar esas ventajas", advirtió Herrera tras fallar el segundo consecutivo, ante el Atlas.

¿Cuándo ha encontrado el gol?

La mitad de sus goles llegó en solo dos partidos: el 3-2 contra el Cruz Azul, en la Jornada 3, y el 4-2 sobre el Monterrey, en la Jornada 10. En ambos tuvo alrededor de 40 por ciento de posesión y castigó a rivales que asumieron el control del balón.

Esos resultados apuntan a que los Potros son más peligrosos cuando tienen espacios para correr. Frente al Querétaro y los Pumas, en cambio, tuvieron la iniciativa y acumularon remates sin sumar puntos.

El triunfo 1-0 contra el Juárez, en la Jornada 13, cortó una racha de dos derrotas y lo llevó a 14 puntos. El gol llegó con un cabezazo del defensor Nicolás Carrera tras un servicio a balón parado de Sarrafiore y fue la primera victoria del Atlante fuera de la Ciudad de México desde su regreso a Primera División.

Contra el Querétaro, por ejemplo, el Atlante obligó a Allison a hacer nueve atajadas y se fue sin anotar. El equipo del Piojo encuentra el camino a la portería; lo que todavía no encuentra es el gol.

Y todo esto se reflejo una vez mas en su derrota 1-0 ante San Luis en la cancha del Estadio Azteca, dentro de la jornada 14. Una vez más, el conjunto azulgrana se fue sin anotación.