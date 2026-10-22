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Resultados de la Jornada 14 del Apertura 2026: Todos los marcadores

Tras la fecha doble, se juega la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX y aquí podrás consultar todos los resultados de la decimocuarta fecha del balompié mexicano, donde destacan el Monterrey vs. Chivas y el América vs. Pachuca.
Redacción SI México|
Se juega la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX.
Se juega la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX. | MexSport Sports Agency

La Liga MX se mantiene tras la fecha doble, ahora con la Jornada 14 del Apertura 2026, donde se juegan partidos de sumo interés de cara a la recta final del torneo y donde destacan el Monterrey vs. Chivas, Querétaro vs. Cruz Azul y América vs. Pachuca.

La Fecha 14 del Apertura 2026 inicia este viernes con el partido entre Necaxa y FC Juárez. El sábado destacan Monterrey vs. Chivas y Pumas vs. Tigres.

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Resultados de la Jornada 14 del Apertura 2026

Viernes 23 de octubre

  • 19:00 | Necaxa vs FC Juárez 
  • 21:00 | Atlante vs Atlético San Luis 

Sábado 24 de octubre

  • 17:00 | León vs Toluca 
  • 19:00 | Monterrey vs Chivas 
  • 21:10 | Pumas vs Tigres 

Domingo 25 de octubre

  • 17:00 | Atlas vs Puebla 
  • 19:00 | Querétaro vs Cruz Azul 
  • 19:05 | América vs Pachuca 
  • 21:00 | Tijuana vs Santos Laguna 
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Redacción SI México
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