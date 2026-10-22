Resultados de la Jornada 14 del Apertura 2026: Todos los marcadores
Tras la fecha doble, se juega la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX y aquí podrás consultar todos los resultados de la decimocuarta fecha del balompié mexicano, donde destacan el Monterrey vs. Chivas y el América vs. Pachuca.
La Liga MX se mantiene tras la fecha doble, ahora con la Jornada 14 del Apertura 2026, donde se juegan partidos de sumo interés de cara a la recta final del torneo y donde destacan el Monterrey vs. Chivas, Querétaro vs. Cruz Azul y América vs. Pachuca.
La Fecha 14 del Apertura 2026 inicia este viernes con el partido entre Necaxa y FC Juárez. El sábado destacan Monterrey vs. Chivas y Pumas vs. Tigres.
Te puede interesar: Jornada 14 Apertura 2026: fechas, horarios y dónde ver Monterrey vs Chivas
Resultados de la Jornada 14 del Apertura 2026
Viernes 23 de octubre
- 19:00 | Necaxa vs FC Juárez
- 21:00 | Atlante vs Atlético San Luis
Sábado 24 de octubre
- 17:00 | León vs Toluca
- 19:00 | Monterrey vs Chivas
- 21:10 | Pumas vs Tigres
Domingo 25 de octubre
- 17:00 | Atlas vs Puebla
- 19:00 | Querétaro vs Cruz Azul
- 19:05 | América vs Pachuca
- 21:00 | Tijuana vs Santos Laguna
Add us as a preferred source on GoogleFollow
Published | Modified