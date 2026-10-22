Resultados de la Jornada 14 del Apertura 2026: Todos los marcadores

La Liga MX se mantiene tras la fecha doble, ahora con la Jornada 14 del Apertura 2026, donde se juegan partidos de sumo interés de cara a la recta final del torneo y donde destacan el Monterrey vs. Chivas, Querétaro vs. Cruz Azul y América vs. Pachuca.

La Fecha 14 del Apertura 2026 inicia este viernes con el partido entre Necaxa y FC Juárez. El sábado destacan Monterrey vs. Chivas y Pumas vs. Tigres.

Resultados de la Jornada 14 del Apertura 2026

Viernes 23 de octubre

19:00 | Necaxa vs FC Juárez

21:00 | Atlante vs Atlético San Luis

Sábado 24 de octubre

17:00 | León vs Toluca

19:00 | Monterrey vs Chivas

21:10 | Pumas vs Tigres

Domingo 25 de octubre

17:00 | Atlas vs Puebla

19:00 | Querétaro vs Cruz Azul

19:05 | América vs Pachuca

21:00 | Tijuana vs Santos Laguna