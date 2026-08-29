El campeón Cruz Azul derrotó 3-1 al Necaxa con par de golazos incluidos
El campeón Cruz Azul derrotó 3-1 al Necaxa en el Estadio Victoria, dentro de la Jornada 6 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.
Jeremy Márquez abrió el marcador para La Máquina a los 22 minutos con un golazo de volea, luego de un tiro de esquina por parte de Charly Rodríguez cobrado por el costado izquierdo.
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El balón llegó a la media luna, donde Márquez 'prendió' el esférico de forma espectacular para marcar un auténtico golazo.
El 2-0 llegó al comienzo del segundo tiempo, cuando Charly Rodríguez se quitó de encima a varios rivales y asistió a Nico Ibáñez en los linderos del área, donde el argentino disparó con mucha colocación para mandar el balón al ángulo.
El 3-0 llegó a los 53 minutos, cuando el defensa colombiano Willer Ditta acompañó la jugada y tras una gran pared, quedó solo dentro del área, donde definió por encima del arquero.
Los Rayos descontaron a los 83 minutos con un golazo del joven Emi Rodríguez, quien en una gran jugada eludió a varios oponentes para disparar desde los linderos del área y meter el balón pegado al poste.
En la próxima jornada, el Necaxa visitará a los Tigres en el Volcán. Mientras que el campeón recibirá al Santos en el Estadio Azteca.