Fin del invicto: Atlante silencia el Azteca y le pega al campeón Cruz Azul
El Atlante dio la campanada de la jornada al vencer al campeón Cruz Azul, poniendo fin al invicto de diez encuentros de Joel Huiqui al frente de los Cementeros.
Las acciones de este duelo de la fecha 3 se llevaron a cabo este sábado 1 de agosto en el Estadio Azteca. La Máquina comenzó el partido con un cuadro alternativo tras la carga física del Campeón de Campeones y el Juego de Estrellas. Por su parte, el Atlante afrontaba su segundo derbi capitalino consecutivo, luego de empatar la semana anterior ante el Club América.
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El primer tiempo ofreció pocas emociones. Ni azules ni azulgranas lograban imponer condiciones, siendo la única aproximación clara un tiro libre de Agustín Palavecino que exigió a Óscar Jiménez en los minutos iniciales.
Ráfaga azulgrana para golpear primero
Fue cerca del descanso cuando el partido finalmente despertó gracias al empuje de los Potros. Edgar Saúl Jiménez hizo temblar el arco cementero con un disparo de larga distancia que reventó el poste izquierdo.
Los dirigidos por Miguel Herrera mantuvieron la presión y, al minuto 44, tras un centro al área y un error de Andrés Gudiño en el corte, Luis Puente apareció con un cabezazo para colocar el 0-1 con el que se fueron al descanso.
Para la reanudación, los Potros de Hierro mantuvieron la iniciativa. Fue así que, al 48', tras un pase de Jhojan Julio, el atacante Luis Ángel Calzadilla sorprendió con un disparo al ángulo para firmar el 0-2. Incluso, el propio Calzadilla estuvo cerca de marcar el tercero con otro potente remate, despejado esta vez por una oportuna atajada de Gudiño.
Reacción celeste
Con la soga al cuello, Cruz Azul echó mano de sus titulares para buscar la remontada. Al 55' pareció recortar distancias cuando Gonzalo Piovi mandó un centro raso para que Christian Ebere cerrara la pinza. Sin embargo, la anotación no contó por que había fuera de lugar.
Pese al gol anulado, la respuesta no tardó en llegar. Al 60', Carlos "Charly" Rodríguez filtró un pase al espacio para Nicolás Ibáñez, quien le ganó la posición a su marcador y definió cruzado en el mano a mano ante el arquero. De esta manera, el delantero argentino puso el 1-2 y cortó una sequía personal de 140 días sin anotar.
Atlante pegó en el momento importante
El gol impulsó a La Máquina, que acorraló al Atlante en su terreno. Sin embargo, cuando mejor jugaban los celestes, vino la jugada con la que los Potros dieron la estocada. Eric Lira sacó un disparo que, tras una serie de rebotes, impactó en la mano de un defensor atlantista. El árbitro dejó correr las acciones al considerarla involuntaria.
En esa misma jugada, el Atlante montó un contragolpe que Willer Ditta solo pudo frenar con falta sobre Martín Fernández dentro del área. Acto seguido, Jhojan Julio asumió la responsabilidad y convirtió el penal para el 1-3 al minuto 78.
Cierre dramático que Cruz Azul no aprovechó
Cruz Azul no bajó los brazos, pero la desesperación bloqueó sus ideas ante una muralla azulgrana ordenada. Ejemplo de ello fue que, en el agregado, Omar Campos recibió una falta en el área que originalmente se sancionó como fuera de juego, pero tras la revisión en el VAR se corrigió la toma y se señaló penal. No obstante, Gabriel "Toro" Fernández cobró al centro, donde Jiménez reaccionó a tiempo para detener el disparo con los pies, perdiéndose la oportunidad de meterle presión al marcador.
Aun así, la Máquina tuvo una última oportunidad al 90+10', cuando el Toro bajó un balón en el área para que Agustín Palavecino rematara y decretara el 2-3 final, instantes antes del silbatazo definitivo.
Atlante corta la racha del campeón
De esta manera, el Atlante terminó con la racha de Joel Huiqui, quien desde su nombramiento como estratega celeste hace 101 días, el pasado 22 de abril, acumulaba 8 triunfos y 2 empates, sufriendo apenas su primer descalabro.
Con el ánimo por arriba, el Atlante encarará su primer torneo internacional desde su regreso a la primera división cuando debute este martes 4 de agosto en la Leagues Cup ante el Vancouver Whitecaps. En tanto, Cruz Azul deberá levantar la cabeza para medirse el jueves 6 de agosto al Philadelphia Union en el inicio de dicho torneo.