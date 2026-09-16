El coleccionador de títulos: el Turco Mohamed, el guía de la época dorada del Toluca
Antonio “Turco” Mohamed se ha convertido en el nuevo “Rey Midas” del balompié nacional. Desde que llegó al Toluca, no hay trofeo que no haya levantado, cosechando seis títulos nacionales e internacionales en menos de dos años.
La historia de éxito del estratega argentino con los del Estado de México comenzó apenas puso un pie en la institución en el Clausura 2025. Y es que, recién en su primer torneo al frente de los escarlatas, se proclamó campeón de la Liga MX, venciendo al Club América en la gran final y acabando con la hegemonía de las águilas para dar paso a la era de los diablos.
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Pero Mohamed demostró que no se trató de una casualidad, sino de obra de su trabajo, y para el siguiente certamen, en el Apertura 2025, repitió la gloria bordando la estrella 12 en el escudo del Toluca tras vencer en la tanda de penales a los Tigres de la UANL. Además, el entrenador pasó a los libros del club, llevando al equipo a su primer bicampeonato en torneos cortos.
Asimismo, con el Turco al mando, el Toluca se proclamó campeón del Campeón de Campeones 2024-25, derrotando una vez más al América. E incluso se quedó cerca de volver a quedarse con la copa en la edición 2025-26, aunque terminó cayendo ante Cruz Azul.
Un diablo internacional
Pero el legado que Mohamed ha construido con el Toluca también ha trascendido fronteras. Primero, con la Campeones Cup 2025, donde derrotó al entonces campeón estadounidense, Los Angeles Galaxy, por 3-2 para quedarse con el título.
Luego, este 2026, el 30 de mayo, disputó la final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, donde el destino una vez más lo obligó a coronarse desde los once pasos ante Tigres. De esta manera, los mexiquenses aseguraron su lugar en la próxima Copa Mundial de Clubes.
Y solo tres meses después, volvió a representar con éxito al fútbol mexicano, ahora en la Leagues Cup. Después de vencer a Monterrey en la gran final el 8 de septiembre, Mohamed le dio al Toluca su primer trofeo de esta competición y le devolvió al balompié nacional la corona de este torneo, el cual había sido dominado por la MLS de 2023 a 2025.
La única asignatura pendiente
El Toluca lo ha ganado todo con Mohamed, todo excepto la distinción al mejor equipo del año, la cual se le concede al conjunto con más puntos al sumar el Apertura y el Clausura de la misma temporada.
Si bien finalizar primero en la tabla anual no entrega un título, sí otorga un parche y un bono de un millón de dólares, los cuales se le han escapado al Toluca en un par de ocasiones. Tanto en la edición 2024-25 como en la 2025-26, los Choriceros quedaron segundos, únicamente por detrás de Cruz Azul, este última por apenas un punto de diferencia.
Ahora, en este torneo 2026-27, Mohamed buscará sacarse la última espina y completar su colección de títulos que lo sitúan como el entrenador más ganador de la historia del Deportivo Toluca.