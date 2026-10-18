El renacer de Santos: cinco victorias al hilo y la liguilla en la mira

Santos pasó de sumar un punto en siete jornadas a ganar los siguientes cinco partidos. La goleada de 5-0 sobre Querétaro confirmó el resurgimiento del equipo de Renato Paiva, que llegó a 16 unidades y escaló al octavo lugar del Apertura 2026, dentro de la zona de clasificación.



La racha incluye victorias sobre FC Juárez, Toluca, Pachuca, Atlético de San Luis y Querétaro. En esos cinco encuentros, los laguneros marcaron 13 goles y recibieron cuatro, con tres triunfos en casa y dos como visitantes.



El contraste con el arranque es contundente: Santos sufrió seis derrotas y apenas rescató un empate durante las primeras siete fechas. Ahora, cinco victorias consecutivas le han dado un rumbo distinto a su primer torneo bajo el mando del entrenador portugués.



Paiva reconoce el respaldo que lo mantuvo en Santos



Después de vencer a Querétaro, Paiva destacó la confianza que recibió pese a los resultados iniciales.



“De diez presidentes (de club), siete u ocho nos habrían echado con el inicio que tuvimos, y yo estoy aquí gracias a mi presidente”, declaró el técnico.



Santos abrió el torneo con derrotas ante Monterrey (3-2), Atlas (0-1), América (3-0), Guadalajara (0-1) y Puebla (3-2). Su primer punto llegó con un empate sin goles frente a Tigres, pero después volvió a caer, esta vez por 1-0 contra Cruz Azul.



La reacción comenzó en la jornada ocho y, desde entonces, el equipo no ha dejado de ganar.



Los cinco triunfos consecutivos de Santos



Jornada 8: Santos 2-1 FC Juárez



Jornada 9: Toluca 2-3 Santos



Jornada 10: Santos 1-0 Pachuca



Jornada 11: Atlético de San Luis 1-2 Santos



Jornada 12: Santos 5-0 Querétaro



Una goleada ante la mejor defensa



El quinto triunfo tuvo un valor especial por el momento que atravesaba Querétaro. Paiva subrayó que los Gallos llegaron al encuentro como la defensa menos goleada.



“Tenemos buenas sensaciones por vencer al equipo revelación de la liga, que solo había recibido ocho goles y era la mejor defensa”, añadió el portugués.



Tahiel Jiménez encabezó el 5-0 con un triplete. El delantero mexicano de 20 años marcó a los minutos 29, 63 y 90+3; Eduardo Aguirre anotó al 44’ y Javier Güémez convirtió un penal al 87’.



Fue la primera vez que Querétaro recibió cinco goles en sus 29 partidos de liga con Esteban González como entrenador. Los Gallos se quedaron con 20 puntos y bajaron a la quinta posición.



Para Santos, la goleada representó mucho más que una buena tarde: completó una cosecha de 15 puntos consecutivos después de haber conseguido solo uno de los primeros 21 disponibles.



