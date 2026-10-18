Santos aplasta a Querétaro con triplete de Tahiel Jiménez y suma su quinto triunfo al hilo

Santos convirtió el duelo de revelaciones en una goleada de un solo lado. Con un triplete de Tahiel Jiménez, el equipo de Renato Paiva derrotó 5-0 a Querétaro en el estadio Corona y consiguió su quinta victoria consecutiva en el Apertura 2026, una racha que lo llevó hasta la zona de clasificación.

El conjunto lagunero llegó a 16 puntos y subió al octavo lugar tras el encuentro de la jornada 12. Los Gallos Blancos se quedaron con 20 unidades y descendieron a la quinta posición después de una tarde en la que recibieron cinco goles por primera vez en sus 29 partidos de liga bajo el mando de Esteban González.

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Tahiel Jiménez encabeza la goleada de Santos

El delantero mexicano de 20 años abrió el marcador al minuto 29 con una definición al filo del área chica. Antes del descanso, Eduardo Aguirre amplió la diferencia: al 44’, remató a escasos metros del arco para colocar el 2-0.

La segunda mitad también tuvo a Jiménez como protagonista. Al minuto 63, el atacante volvió a marcar desde las inmediaciones del área chica y puso el tercero de Santos.

Javier Güémez convirtió un penal al 87’ para aumentar la ventaja. Todavía hubo tiempo para que Tahiel completara su triplete al 90+3’, nuevamente con una definición cerca de la portería, y cerrara el 5-0.

De siete partidos sin ganar a cinco victorias consecutivas

La goleada confirmó el cambio de rumbo de Santos en su primer torneo con Renato Paiva. Después de una racha de siete encuentros sin victoria, incluidas seis derrotas, los laguneros encadenaron cinco triunfos que los colocaron en el octavo puesto.

Querétaro, en cambio, sufrió una derrota que lo hizo retroceder en la clasificación. El equipo de Esteban González salió de Torreón con 20 puntos y una goleada inédita en la etapa del entrenador chileno.