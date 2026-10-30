Eliminados con anticipación: Necaxa y Juárez, fuera de 9 de las últimas 10 Liguillas

Necaxa y los Bravos de Juárez son los únicos dos equipos que, aún sin terminar la fase regular, ya no tienen posibilidades matemáticas de avanzar a la fase final. Sin embargo, su eliminación se podía prever desde antes de arrancar el torneo, ya que en 9 de las últimas 10 ediciones de la Liga MX, ambos clubes se quedaron al margen de la “Fiesta Grande”.

Desde el Clausura 2021 han pasado 5 años y 10 torneos cortos, mismos que para Rayos y Bravos han sido un martirio. Y es que ambos equipos se acostumbraron a que su sitio esté en la parte baja de la clasificación.

Este Apertura 2026 no fue la excepción y como muestra está la tabla general, donde los fronterizos tienen apenas 5 puntos, colocándose como el peor equipo del campeonato. Solo un peldaño más arriba está Necaxa con 10 unidades. Con nueve puntos en juego, ni siquiera ganando cada encuentro lograrán alcanzar al octavo puesto, que es Monterrey con 20 unidades.

Clausura 2025, la última liguilla del Necaxa

La última vez que Necaxa compitió en una liguilla fue en el Clausura 2025. En aquella ocasión, bajo el mando de Nicolás Larcamón, el equipo, con un plantel limitado, logró una campaña destacada al cosechar 31 puntos y finalizar en el quinto lugar, clasificando de forma directa a los cuartos de final. Ahí enfrentó a Tigres en una serie que terminó 2-2 en el marcador global; sin embargo, los Rayos quedaron eliminados debido al criterio de mejor posición en la tabla general.

Además, previamente se quedaron cerca de entrar a la fiesta grande en un par de ocasiones, todavía bajo el formato de Play-In, en el Clausura 2024 y el Clausura 2022. En esos torneos finalizaron en noveno y doceavo lugar, respectivamente, algo con lo que bajo el formato actual habrían quedado eliminados de inmediato. Aun así, en aquellas justas avanzaron a la repesca, donde terminaron siendo eliminados.

Juárez, solo una liguilla en su historia

En cuanto al cuadro de la frontera norte, en toda su historia en primera división, solo accedió una vez a la liguilla, y fue en el Apertura 2025. Con Martín Varini en el banquillo, los Bravos concluyeron la fase regular en el octavo sitio con 23 puntos. En esa edición superaron el Play-In, tras caer en la primera llave ante Xolos, vencieron a Pachuca en la segunda eliminatoria para meterse a la liguilla. No obstante, su sueño concluyó rápido al caer 2-1 en el global frente a Toluca en cuartos de final.

Al igual que Necaxa, Juárez también se quedó en la orilla en un par de repescas. En el Apertura 2022 accedió como undécimo y cayó eliminado ante Toluca, mientras que en el Clausura 2025 fue noveno y se despidió tras perder con Pumas en tanda de penales.

¿Qué queda para Bravos y Necaxa?

De cara a los próximos partidos, la única meta para Juárez es evitar quedar entre los peores equipos de la historia. Cabe recordar que, tras ser desafiliado y sancionado con 6 unidades, Veracruz mantiene la peor marca en un torneo corto con 0 puntos. Puebla ostenta el segundo lugar de menos unidades cosechadas con 5, cifra que los Bravos buscarán superar en la recta final para no empatar dicho registro negativo.

* Jornada 15: Juárez vs. Querétaro – Viernes, 30 de octubre | 7:00 PM

* Jornada 16: Atlético de San Luis vs. Juárez – Viernes, 6 de noviembre | 7:00 PM

* Jornada 17: Juárez vs. Atlas – Viernes, 20 de noviembre | 9:00 PM

Por su parte, a Necaxa únicamente le queda jugar por el orgullo. Ya sin posibilidades de liguilla y sin la presión inmediata del cociente, ganar o perder dará igual para la escuadra rojiblanca.

* Jornada 15: Santos vs. Necaxa – Domingo, 1 de noviembre | 5:00 PM

* Jornada 16: Necaxa vs. Tijuana – Viernes, 6 de noviembre | 7:00 PM

* Jornada 17: Querétaro vs. Necaxa – Domingo, 22 de noviembre | 7:00 PM