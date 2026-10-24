Liga MX: Necaxa y Juárez empataron 1-1 en el Estadio Victoria

En choque de colistas del futbol mexicano, Necaxa y Juárez empataron 1-1 en el Estadio Victoria en el arranque de la decimocuarta jornada del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

El Necaxa acumula 12 partidos sin triunfos y se quedó en la decimoséptima posición con 10 puntos. El peruano Juan Reynoso sigue sin ganar en seis partidos como su entrenador.

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Los Bravos de Juárez, dirigidos por el argentino Gustavo Lema, sigue decimoctavo y último con cinco unidades.

Los Bravos viven su peor torneo en la primera división desde su aparición en 2019 mediante la compra de franquicia.

Owen González adelantó a los Rayos al minuto 26 con un disparo fulminante en el área.

Al 82', Luca Martínez Dupuy igualó 1-1 para Juárez con un remate a bocajarro, en una segunda jugada tras el cobro de un tiro de esquina.

Martínez Dupuy, delantero mexicano que jugó en los argentinos Rosario Central y Godoy Cruz, hizo su primer gol en el fútbol de su país. AFP