En casa prestada, Cruz Azul logra su primer triunfo del Clausura 2026 al vencer al Atlas
La Máquina del Cruz Azul inició su andar como local en Puebla con una victoria contundente de 2-0 sobre los Rojinegros del Atlas, sumando su primera victoria del Clausura 2026 en un patio prestado que aún no se siente como en casa.
Con un estadio Cuauhtémoc de pobre entrada, quizá por el horario muy temprano para la afición (17:00 horas), La Máquina tuvo también su primer encuentro como local en el inmueble poblano, que mostró deficiencias en la cancha, pero que no fueron impedimento para que el equipo de Nicolás Larcamón lograra sus primeros tres puntos del campeonato.
Muy temprano en el juego, apenas al minuto 8, Cruz Azul se fue al frente en el marcador gracias a en un error en la salida en la zona baja por parte del Atlas, cuando el zaguero Manuel Capasso intentó salir jugando, pero Gabriel ‘Toro’ Fernández presionó para ganar el balón y así adentrarse al área para sacar un zurdazo cruzado del cual no pudo hacer nada el portero Camilo Vargas.
Con el gol en la bolsa, La Máquina se adueñó del encuentro e intentó llegar a la meta contraria, mostrando un mejor entendimiento en la cintura del campo con sus mediocampistas Charly Rodríguez, José Paradela y Agustín Palavecino, que hacían ver bien el desempeño celeste.
Y justamente al 28’, Cruz Azul amplió el marcador gracias a un cobro de tiro libre de José Paradela, quien de zurda mandó colocado a la base del poste izquierdo de Camilo Vargas para anotar el segundo gol cementero y así mantener el dominio hasta el descanso.
Para la segunda mitad, Atlas mostró otra cara, un poco más ofensiva, tratando de enderezar el barco y descontar la ventaja celeste.
Sin embargo, al 58’ llegó un contragolpe de Cruz Azul debido a otro error de Capasso. ‘El Toro’ Fernández se escapó por la banda izquierda desde medio campo para después recortar hacia el centro y sacar un disparo raso que Camilo Vargas alcanzó a atajar para salvar su meta del tercer tanto de Cruz Azul.
Dos minutos después, Cruz Azul volvió a ser peligroso con un zurdazo potente de Rodolfo Rotondi, pero de nueva cuenta el portero rojinegro salvó su meta al atajar el fogonazo celeste. Y si eso no fuera suficiente, a la siguiente jugada los celestes volvieron a ser peligrosos con un servicio medido a Paradela, quien bajó de tacón ante la llegada de Jorge Sánchez, quien mandó por encima de la meta el esférico.
Tras estas jugadas, Cruz Azul volvió a meter en el congelador al Atlas, que ya no tuvo capacidad de reacción y poco a poco fue diluyéndose, sin generar peligro para unos celestes que lograron el triunfo.
Finalmente Cruz Azul se llevó la victoria en su nueva casa y ahora volveré a ser local el próximo sábado en la Fecha 3 ante el propio Puebla, dueño del estadio Cuauhtémoc.