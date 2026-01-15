En casa prestada, Cruz Azul logra su primer triunfo del Clausura 2026 al vencer al Atlas

📹 | La máquina ya lo gana con este gran disparo de Paradela, venciendo a la barrera y a Vargas. @CruzAzul 2-0 @AtlasFC | 🚂🆚 🦊#LaLigaDeLaAfición | #ConMéxicoC26 | #J2 https://t.co/dXgcEMwuTs