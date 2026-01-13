SI Mexico

Resultados de la Jornada 2 del Clausura 2026: todos los juegos de la Jornada doble

Se juega la primera fecha doble de la campaña en esta Jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga MX y aquí podrás consultar todos los resultados, donde destaca el Cruz Azul vs. Atlas y América vs. San Luis.

Redacción SI México

La Jornada 2 del Clausura 2026 inicia este martes en la primera fecha doble del torneo.
La Jornada 2 del Clausura 2026 inicia este martes en la primera fecha doble del torneo. / Leopoldo Smith/Getty Images

Muy temprano en el torneo llega la primera Jornada doble de la campaña, apenas en la Jornada 2  del Clausura 2026, la cual inicia este martes 13 de enero con cuatro partidos, donde destaca la visita de las Chivas a los Bravos de Juárez.

Por otra parte, para el miércoles los reflectores están en los duelos Cruz Azul vs. Atlas, América vs. San Luis y Tigres vs. Pumas.

A continuación podrás conocer todos los resultados de la Jornada 2, que culmina con el juego Toluca vs. Santos.

Resultados de la Jornada 2 del Clausura 2026 

Martes 13 de enero

  • 17:00 | Puebla vs Mazatlán  
  • 19:00 | Necaxa vs Monterrey
  • 19:06 | Pachuca vs León 
  • 21:10 | FC Juárez vs Chivas 

Miércoles 14 de enero

  • 17:00 | Cruz Azul vs Atlas 
  • 19:00 | Querétaro vs Tijuana 
  • 19:05 | América vs San Luis 
  • 21:06 | Tigres vs Pumas 
  • 21:10 | Toluca vs Santos 
