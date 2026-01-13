Resultados de la Jornada 2 del Clausura 2026: todos los juegos de la Jornada doble
Se juega la primera fecha doble de la campaña en esta Jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga MX y aquí podrás consultar todos los resultados, donde destaca el Cruz Azul vs. Atlas y América vs. San Luis.
Muy temprano en el torneo llega la primera Jornada doble de la campaña, apenas en la Jornada 2 del Clausura 2026, la cual inicia este martes 13 de enero con cuatro partidos, donde destaca la visita de las Chivas a los Bravos de Juárez.
Por otra parte, para el miércoles los reflectores están en los duelos Cruz Azul vs. Atlas, América vs. San Luis y Tigres vs. Pumas.
A continuación podrás conocer todos los resultados de la Jornada 2, que culmina con el juego Toluca vs. Santos.
Resultados de la Jornada 2 del Clausura 2026
Martes 13 de enero
- 17:00 | Puebla vs Mazatlán
- 19:00 | Necaxa vs Monterrey
- 19:06 | Pachuca vs León
- 21:10 | FC Juárez vs Chivas
Miércoles 14 de enero
- 17:00 | Cruz Azul vs Atlas
- 19:00 | Querétaro vs Tijuana
- 19:05 | América vs San Luis
- 21:06 | Tigres vs Pumas
- 21:10 | Toluca vs Santos
