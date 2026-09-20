Error de Kevin Mier condena a Cruz Azul frente a Monterrey
Cruz Azul sufrió otra derrota. Después de caer a media semana ante el Inter Miami en la Campeones Cup, la Máquina perdió 1-0 frente a los Rayados de Monterrey en el estadio BBVA.
El partido se resolvió prácticamente desde el arranque. Al minuto 7, Kevin Mier intentó salir jugando ante la presión de dos atacantes del Monterrey, pero el portero colombiano perdió la pelota fuera del área.
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César Garza aprovechó el error y, desde esa zona, marcó el 1-0 que terminó por darle la victoria al conjunto regiomontano.
La Máquina buscaba reaccionar después del tropiezo internacional, pero regresó a casa con una nueva derrota. El equipo dirigido por Joel Huiqui se quedó con 15 puntos en la cuarta posición.
Rayados, bajo el mando del argentino Matías Almeyda, llegó a 13 unidades y subió al séptimo lugar de la clasificación.