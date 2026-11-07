“Es cosa de gustos”: Israel Reyes habla de Henry Martín y la recuperación de Malagón

En conferencia de prensa previa al duelo entre América y Pumas, el defensor de las Águilas, Israel Reyes, habló sobre su convocatoria a la Selección Mexicana al mando de Rafa Márquez para los partidos de la Nations League contra Jamaica. Asimismo, abordó la ausencia de su compañero Henry Martín, quien no recibió el llamado a pesar de ser el segundo máximo anotador de la Liga MX con 10 tantos y el futbolista nacional con más goles en el torneo.

“Es cosa de gustos. A un entrenador le puede gustar Henry aunque lleve dos goles, y a otro puede no gustarle aunque haga ocho. También depende de la idea de cada técnico, de lo que le sirva en su plan de juego y de las ideologías que maneja en el vestidor”, explicó el defensor.

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Aun así, se mostró seguro de que si “La Bomba” mantiene su racha positiva frente al arco a nivel de clubes, terminará por convencer al Kaiser. “Se ha recuperado de las lesiones que tuvo y de momentos en los que no la pasó tan bien. Si él sigue estando de la manera que ha estado este torneo, terminará llegando esa convocatoria”, comentó.

Además, recordó que, antes que pensar en selección, el atacante tiene presente su actualidad con el América: “Claro que es un plus estar en selección, pero él está aquí para ser campeón”, añadió.

Malagón es un portero de selección

Por otra parte, también se le cuestionó sobre el regreso de Luis Ángel Malagón al arco azulcrema, luego de superar una lesión sufrida en marzo pasado que lo dejó fuera del Mundial 2026. En este Apertura 2026, el arquero por fin pudo disputar un partido oficial tras siete meses de inactividad.

“Siempre ha sido su ilusión estar en un Mundial, estuvo destrozado (...) Hoy está de nuevo recuperando su nivel. Creo que es paso a paso, como Henry: volver a las canchas y alcanzar ese mejor nivel que nos demostró en su momento. Para mí es un arquero de selección”, comentó.

El aporte azulcrema al Tricolor

Finalmente, a pesar de las ausencias, Reyes se dijo contento de que en la lista de Márquez aparezcan cuatro jugadores del cuadro de Coapa. Además de él, fueron convocados Kevin Álvarez, Erick “Chiquito” Sánchez e Isaías Violante. Con estos llamados, América es la segunda escuadra con más seleccionados, solo por detrás de Chivas, que suma cinco elementos. No obstante, alentó a sus compañeros a trabajar para que aumente el número de convocados del conjunto azulcrema.

“Siempre feliz de estar ahí con todos, y más cuando comparto vestidor de selección con amigos del club. En el pasado me ilusionaba mucho que en un momento fuimos seis seleccionados; hoy espero que esta lista empiece a subir”, concluyó.

Cabe recordar que México disputará los cuartos de final de la Nations League ante Jamaica. El partido de ida se jugará en calidad de visitante el sábado 14 de noviembre a las 19:00 horas, mientras que la vuelta se llevará a cabo en el Estadio BBVA de Monterrey el martes 17 del mismo mes a las 20:30 horas.