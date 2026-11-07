Israel Reyes y América, por la revancha ante Pumas en CU tras eliminación del torneo pasado

Este sábado 7 de noviembre, Ciudad Universitaria recibirá el duelo entre Pumas y América, con el recuerdo para Las Águilas de aquella eliminación reciente en los cuartos de final del Clausura 2026. Es por ello que, ahora, para este certamen, el cuadro de Coapa se encontrarán una oportunidad de revancha; al menos así lo ve Israel Reyes, quien quiere cambiar el final para esta ocasión.

“Queremos ganarlo. Me acuerdo que todos estaban con la ilusión de estar peleando las finales. Me quedé con ganas de haberlos enfrentado y, hablando con Henry, sí tiene ganas de volver allá y plantarnos”, declaró el defensor en la conferencia de prensa previa al encuentro, este viernes 6 de noviembre.

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Cabe recordar que, en aquel juego de eliminación, Reyes se perdió el cotejo ya que estaba concentrado con la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026. En tanto, Henry Martín, que sí disputó esa serie, quedó marcado por fallar un penal en los últimos minutos.

Ahora, para este duelo de la fecha 16 del Apertura 2026, el panorama pone a los azulcremas como primeros de la tabla con 29 puntos y ya clasificados a la Liguilla. Aunque también los coloca con la posibilidad de que una victoria elimine a Pumas que, al encontrarse en el 10.º puesto con 20 unidades, se encuentra urgido de ganar para seguir con vida.

A pesar de ello, Reyes declaró que al interior no piensan en la posición del rival ni en dejarlos fuera, sino más bien en ganar por sí mismos y su lucha por ser superlíderes. "Siéndote muy honesto, no voy por ahí. Creo que voy más por lo que es el equipo, por estar en lo más alto (...) No lo veo como algo personal de querer dejarlos fuera, porque no va conmigo”, expresó.

"Sentimos la baja de Brian Rodríguez"

Hay que señalar que, para este encuentro, Las Águilas llegarán con una baja sensible en su plantilla, ya que Brian Rodríguez no podrá estar presente, dejando a la escuadra sin una de sus principales figuras, la cual suma 5 goles y 3 asistencias en lo que va de la temporada.

“Bryan se ha convertido en alguien indiscutible, la verdad, importantísimo. Es alguien que marca diferencia, creo que lo sabemos todos, es alguien que hace la diferencia dentro del campo, lo sabemos, lo sentimos y lo buscamos bastante también”, dijo el defensor sobre la falta que les hará su compañero.

Aun así, confía en que Óscar Perea, quien llegó como refuerzo para este torneo, tenga la capacidad para tomar su lugar y aprovechar esta oportunidad para mostrarse.

“Sé que Óscar, que ahora ha estado muy bien, ha estado preparándose bastante, sé que hará muy bien las cosas el día de mañana si le toca jugar y estar a la altura de lo que se necesita”, puntualizó.